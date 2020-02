Pokemon HOME reçoit plus de détails sur la connectivité du compte Nintendo et la boîte gratuite

La FAQ japonaise pour Accueil Pokemon a révélé quelques détails supplémentaires sur le fonctionnement du service lors de son lancement ce mois-ci.

La FAQ comprend désormais des sections clarifiant les avantages de la connexion d’un compte Nintendo, ainsi que le fonctionnement des boîtes Pokemon gratuites et premium. Vous pouvez consulter les traductions ci-dessous, telles que publiées par Serebii:

Vous n’avez pas besoin d’un compte Nintendo pour exécuter la version mobile de l’application.

Vous pouvez le connecter à votre compte à tout moment.

Sans compte Nintendo connecté, vous ne pourrez pas partager de données avec la version Nintendo Switch, transférer de Pokémon Bank en utilisant la méthode Nintendo Network ID (abonnements Premium uniquement), vérifier les données de combat Nintendo Switch ou transférer les données Pokémon HOME à un autre téléphone.

Le jeu lui-même a une boîte gratuite, cette boîte vous permet de transférer de Let’s Go, Sword & Shield ou de recevoir des cadeaux mystère sans le plan Premium, puis il a plus de boîtes pour les utilisateurs du plan Premium.

Si votre plan expire et que vous avez de l’espace dans la boîte gratuite, vous ne pourrez pas déplacer de Pokémon des boîtes premium tant que vous n’aurez pas renouvelé votre abonnement premium.

Accueil Pokemon devrait être lancé pour Switch et Mobile courant février.

