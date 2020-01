Pokemon Home sera lancé en février 2020, les propriétaires d’épée / bouclier et d’extensions peuvent échanger entre eux

Game Freak a annoncé plus de détails pour Pokemon Home et les échanges entre les propriétaires de Pokemon Sword and Shield et les propriétaires des extensions de Pokemon Sword and Shield.

Tout d’abord, Pokemon Home sera publié sur Nintendo Switch en février 2020. L’application sera compatible avec Pokemon Sword and Shield, ainsi qu’avec les extensions Pokemon Sword and Shield.

Ensuite, nous avons appris que le commerce fonctionne entre les propriétaires des extensions Pokémon Épée et Bouclier et les extensions Pokémon Épée et Bouclier, de sorte que les Pokémon pris dans les extensions pourraient être échangés contre ceux qui ne possèdent pas les extensions.

Qu’est-ce que tu penses?

