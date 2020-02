Pokemon Home sort sur Nintendo Switch

Téléchargez Pokemon Home sur votre Nintendo | Switch ou appareil mobile. (Image: Pokemon.com)

Pokemon Home a été officiellement lancé sur Nintendo Switch, après beaucoup d’anticipation. Cette application de service cloud agit comme une installation de stockage pour tous les compagnons que vous avez rencontrés. De plus, vous pouvez transférer des titres Pokemon, qui incluent Pokemon Sword and Shield et Let’s Go.

L’ajout le plus élégant au jeu est Grand Oak, qui déclare que son rêve est d’avoir un Pokedex plein de chaque Pokémon. Si ce n’était pas assez excitant, il vous donne un Pikachu de niveau 5 juste pour ouvrir le jeu.

Le transfert joue également un rôle important dans Pokemon Home. Il vous permet de stocker vos Pokémon collectés dans votre banque, prêts à être transférés vers un jeu compatible. Cela vous rapportera 3000 points HOME. Si vous constatez que votre banque se remplit de doublons, ne vous inquiétez pas, Home vous donne la possibilité de publier en masse.

Si cela ne suffisait pas, Home vous permet également de transférer 35 Pokémon auparavant introuvables dans Sword and Shield. Mew, Rowlet et Litten, pour n’en nommer que quelques-uns, la liste complète peut être trouvée ici.

N’oubliez pas que Home est également disponible sur les appareils mobiles. Si vous ne l’avez pas déjà fait, connectez-vous à l’application et vous pourrez choisir un Pokémon gratuit parmi Squirtle, Bulbasaur ou Charmander. De plus, si vous relevez un défi sur l’application mobile et que vous vous connectez à votre commutateur, vous recevrez un Pichu gratuit.

