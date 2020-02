Pokémon Home sur mobile devrait avoir encaissé 1,8 million de dollars au cours de sa première semaine

Cela fait un peu plus d’une semaine que le nouveau service cloud Accueil Pokémon a été lancé sur la Nintendo Switch et les appareils mobiles, alors comment ça se passe? Les données de Sensor Tower Store Intelligence révèlent que la version mobile de l’application a déjà été installée 1,3 million de fois.

Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre d’installations, avec un total de 444 000. Le Japon était en deuxième position avec 299 000 installations et le Royaume-Uni en troisième position avec 74 000 installations. Ci-dessous le récapitulatif complet de la première semaine:

En termes de revenus de la première semaine, Pokémon Home sur mobile est estimé à 1,8 million de dollars grâce à son service d’abonnement (qui permet aux utilisateurs de s’inscrire pour 30 jours, 90 jours ou une année entière).

Selon Sensor Tower, cela représente également “94,7%” des revenus mobiles de The Pokémon Company depuis le 12 février. Bien que cela exclue les revenus générés par le jeu de réalité augmentée de Niantic, Pokémon GO. Les plus gros dépensiers se trouvaient aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni.

Avez-vous téléchargé, installé et souscrit à Accueil Pokémon sur mobile dans la première semaine de sa disponibilité? Dites-le nous dans les commentaires ou remplissez notre sondage.

.