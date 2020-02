Pokémon: la bande-annonce de Coco est ici et montre la version brillante de Celebi

La journée Pokémon n’est pas terminée et il y a encore des nouvelles de Pokémon pour se réjouir. Nous avons maintenant une nouvelle bande-annonce Pokémon: Coco, le 23e film de l’univers Pokémon et qui emmènera Pikachu et Ash dans une nouvelle aventure.

C’est une avance d’une minute et demie dans laquelle on voit que Coco sera une aventure qui emmènera Ash et Pikachu dans une aventure tropicale. Ils y rencontreront un garçon qui vit dans un style sauvage comme s’il était Tarzan.

Cela dit, la chose la plus importante à propos de la bande-annonce de Pokémon: Coco n’est pas dans son peuple, mais dans le Pokémon. Nous disons cela parce que Zarude apparaît ici, le nouveau Pokémon singulier qui a été révélé ce matin. Il y a aussi une version brillante de Celebi, la créature singulière que nous avons rencontrée à Johto.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Une connexion entre Celebi et Zarude?

De nombreux fans ont remarqué que la présence de Celebi et Zarude dans l’aperçu n’est pas une coïncidence et qu’il pourrait y avoir une sorte de connexion entre les deux Pokémon.

Ce qui se passe, c’est que les fans ont remarqué qu’à l’avance, Zarude porte un vêtement de la même couleur que Celebi brillant. Un autre point curieux est qu’ils ont découvert que ce vêtement rose porte le numéro 251, ce qui correspond au Celebi dans le National Pokédex.

Époustouflé. La cape de Zarude porte le numéro National Pokédex de Celebi.

– Joe Merrick (@JoeMerrick) 27 février 2020

Ce qui précède semble indiquer qu’il y aura une certaine connexion ou relation entre Celebi et Zarude. Cela dit, pour le moment nous n’en savons pas plus et il semble que nous devrons attendre sa première pour le découvrir.

Que pensez-vous de Coco? Êtes-vous intéressé par le nouveau film Pokémon? Dites-le nous dans les commentaires.

