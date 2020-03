Pokémon légendaire revient sur Pokemon Go en mars

Mettez la main sur quatre Pokémon légendaires tout au long du mois de mars sur Pokemon Go. (Image: Pokemon.com)

Pokémon légendaire se rendra à Pokemon Go tout au long du mois de mars. Le week-end légendaire de raid spécial aura lieu chaque week-end et donnera aux entraîneurs la chance de remplir leur Pokedex.

Quatre Pokémon légendaires seront à gagner, un pour chaque week-end. Ce sont Darkrai, Altered forme Giratina, Cobalion et Lugia. Cependant, leurs apparences seront limitées, alors utilisez le temps dont vous disposez et les groupes communautaires locaux pour maximiser vos captures.

Darkrai (vendredi 6 mars – lundi 9 mars)

Un Pokémon mythique de type sombre de la région de Sinnoh. Vulnérable aux mouvements de type Fée, Bug et Combat et amélioré par le temps brumeux.

Altered Forme Giratina (vendredi 13 mars – lundi 16 mars)

Un fantôme légendaire et un Pokémon de type Dragon de la région de Sinnoh. Vulnérable aux mouvements de type arche, dragon, fée, fantôme et glace et amélioré par le vent et le temps brumeux.

Cobalion (vendredi 20 mars – lundi 23 mars)

Un Pokémon légendaire de type acier et combat de la région d’Unova. Vulnérable aux combats, aux incendies et aux mouvements de sol, et amélioré par la neige et le temps nuageux.

Lugia (vendredi 27 mars – lundi 30 mars)

Un Pokémon légendaire de type psychique et volant trouvé dans la région de Johto. Vulnérable aux mouvements sombres, électriques, fantômes, de glace et de roche et amélioré par le vent.

Comme incitation supplémentaire, chaque capture s’accompagne d’un potentiel brillant. Alors, faites le plein de Pokeballs et de potions et faites des raids. Bonne chance, formateurs! Quelle légende êtes-vous le plus excité à l’idée d’attraper? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

PLUS: L’ADAPTATION DES DERNIÈRES PARLATIONS AMÉRICAINES COMMENCE PAR HBO

PLUS: ÉQUIPE LIQUIDE POUR GARDER LE DOUBLELIFT SUR LE BANC CE WEEK-END