Pokemon Masters – Événement légendaire avec Solgaleo qui arrive bientôt

Publié le 20 décembre 2019 par Elias dans Mobile, News

Solgaleo s'est révélé être le prochain objectif d'événement légendaire dans Pokemon Masters. L'équipe Pokemon Masters, via Twitter, a dit ceci à propos de l'équilibre de ce prochain événement "Nous avons fait quelques ajustements depuis le précédent événement légendaire, alors nous espérons que vous apprécierez encore plus ce nouveau!"

Pour ajouter Solgaleo à votre équipe, l'événement légendaire à venir, The Beast That Devours the Sun, devra être terminé. Bien que les détails n'aient pas encore été annoncés, gardez un œil sur vos notifications dans le jeu.

