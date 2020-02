Pokemon Masters – L’événement d’entraînement sur herbe et l’éclaireur Brendan & Lyra sont désormais en ligne

Publié le 10 février 2020 par Elias dans Mobile

Le Scout Spotlight Brendan & Lyra et l’Événement d’entraînement de type Grass sont maintenant en direct dans Pokémon Masters. Cette recherche sous les projecteurs augmente les chances d’obtenir les paires de synchronisation de Brendan & Treecko ou Lyra & Chikorita et sera disponible jusqu’au 25 février. L’événement d’entraînement sur gazon permettra aux joueurs d’utiliser leur pokemon de type gazon pour gagner de l’EXP et des récompenses.

