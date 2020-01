Pokemon Masters reçoit de nouveaux détails sur la grille de synchronisation, la villa de bataille et le prochain événement légendaire

DeNA a publié une autre mise à jour pour Pokemon Masters détaillant diverses nouvelles fonctionnalités prévues pour le mois de janvier et au-delà.

Ce dernier lot d’informations comprend plus de nouvelles sur les fonctionnalités de Sync Grid et Battle Villa annoncées précédemment, le prochain événement légendaire, et plus encore.

Salutations, formateurs.

Nous sommes les producteurs de Yu Sasaki et Tetsuya Iguchi, ici avec un nouveau message pour vous.

Cette fois, nous partagerons des détails sur la nouvelle fonctionnalité de synchronisation de la grille, l’événement légendaire de janvier et ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la prochaine mise à jour.

Grille de synchronisation

Les grilles de synchronisation seront mises en ligne avec la mise à jour du contenu prévue pour la mi-janvier. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de renforcer vos paires de synchronisation de différentes manières.

Une partie de la grille de chaque paire de synchronisation sera déployée lors des prochains événements en jeu, alors restez à l’écoute pour les mises à jour!

Les bases

Pour activer les tuiles sur la grille de synchronisation, vous devrez collecter des orbes de synchronisation. Au début d’une bataille, le message “Sync orb chance!” Peut apparaître. Si c’est le cas, utilisez un mouvement de synchronisation pendant la bataille pour avoir une chance de gagner des orbes de synchronisation sous forme de gouttes.

En utilisant des orbes de synchronisation pour activer les tuiles, vous pouvez enseigner à vos paires de synchronisation de nouvelles compétences de grille. Cependant, l’activation des tuiles réduit également votre réserve d’énergie disponible, de sorte que vous choisissez d’utiliser cette énergie est forcément unique.

Certaines tuiles de la grille de synchronisation ont des exigences supplémentaires, comme un niveau de déplacement de synchronisation minimum.

Compétences de grille

Nous prévoyons de disposer des éléments suivants à débloquer:

Stat augmente

Améliorations du mouvement de synchronisation

Améliorations de l’efficacité et de la précision des mouvements

Compétences passives

Disponibilité de la grille

Toutes les paires de synchronisation auront des grilles de synchronisation lorsque cette fonctionnalité sera lancée.

À l’exception de certaines paires de synchronisation, les compétences de grille qui peuvent être acquises initialement seront limitées. Les grilles de synchronisation seront étendues à l’avenir pour le reste des paires de synchronisation, ainsi que pour les paires de synchronisation nouvellement publiées.