Pokémon Masters réduira ses niveaux de broyage

L’un des principaux problèmes des Pokémon Masters lors de sa première est que le contenu était limité et les mises à jour n’étaient pas abondantes. L’équipe derrière le match n’a pas été négligée et a écouté l’avis des fans pour commencer à faire des ajustements et jusqu’à présent, les résultats ont été surprenants, car ils ont réussi à insuffler une nouvelle vie au titre. Les améliorations se poursuivent et DeNA a récemment détaillé tout ce qui arrive dans le jeu et en leur sein est la diminution du broyage pour améliorer les paires compi.

Après quelques mois après avoir commencé ses efforts pour renouveler l’expérience de jeu, DeNA a révélé qu’il continuait de travailler à l’amélioration et à la description des différents points sur lesquels il travaillait pour l’anniversaire numéro 1 du titre.

Améliorez le contenu actuel

À ce stade, il y a quelque chose que les fans avaient beaucoup demandé: réguler le broyage nécessaire pour améliorer les paires de compi et obtenir des objets, quelque chose qui est finalement devenu un travail plutôt qu’un jeu. Cela se reflétera dans les événements légendaires, qui n’auront plus besoin d’autant de répétitions pour obtenir des objets.

Certaines améliorations seront appliquées au tableau Compi Stone, car il peut être difficile d’obtenir les orbes nécessaires pour renforcer le Pokémon.

Les batailles exigeront plus de compétences

Un autre changement intéressant à venir est que les combats offriront un défi à tous les joueurs. Ce sera le cas après que la plupart des confrontations soient devenues très faciles et il est même possible de les surmonter en mode automatique si vous avez des personnages de haut niveau. Selon les développeurs, c’est quelque chose qui nuit au plaisir, c’est pourquoi ils travaillent à rendre les différents types de Pokémon plus importants.

Il a également été révélé que le légendaire mode Combat arrivera en été, dans lequel il y aura un rival qui aura des mouvements qui changeront à mesure que leurs points de vie seront épuisés, il sera donc essentiel d’avoir une stratégie pour sortir victorieux.

Il y aura également des batailles axées sur les membres d’Elite 4 (High Command), ainsi que sur les champions de la Ligue Pokémon, qui seront tout aussi difficiles. Pour encourager de meilleures paires de match et de meilleures performances de combat, il y aura des emblèmes que les joueurs peuvent gagner et afficher pour justifier leur dévouement.

Oeufs Pokémon et renforcement d’équipe

Enfin, les créateurs du jeu ont parlé des œufs de Pokémon, qui donneront aux entraîneurs la possibilité de choisir leur créature compagnon, avec une large sélection qui devrait commencer.

En revanche, les équipes pourront débloquer des bonus spéciaux si certaines conditions sont remplies, comme une équipe d’un seul type ou d’une seule région.

Pour le moment, on ne sait pas quand beaucoup de ces modifications seront disponibles, mais elles devraient être prêtes avant août de cette année, lorsque Pokémon Masters sera sur le marché 1 an.

Comme vous vous en souviendrez, DeNA est toujours déterminé à apporter plus de contenu au jeu sous forme de personnages et aujourd’hui, il a été confirmé que le chef du gymnase Kanto spécialisé dans le type psychique, Sabrina, arrivera bientôt, avec Alakazam, qui pourra enfin méga-évoluer et aura le Pouvoir Psycho Ray (2 points de mouvement), Réflexion (3 points de mouvement), Direct Multiple et Sixième sens. Nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous.

5 ★ Sabrina et Alakazam arriveront bientôt chez le scout de synchronisation!

Découvrez leur mouvement de synchronisation, ESP Prodigy Psywave! #PokemonMasters pic.twitter.com/xJKmvCeTtj

– Pokémon Masters (@PokemonMasters) 14 mars 2020

Dites-nous, que pensez-vous de cette nouvelle? Vous attendez-vous à des nouvelles particulières? Jouez-vous toujours à Pokémon Masters? Dites-le nous dans les commentaires.

Au moment de la rédaction de la note, les célébrations des 6 mois du titre sur le marché se poursuivent; Cependant, ils sont sur le point de se terminer et avec eux sera la possibilité de recruter Red and Charizard, ainsi que le professeur Oak et Mew, nous vous recommandons donc de jouer dès que possible.

Pokémon Masters est disponible sur mobile. Vous pouvez en savoir plus sur cette franchise en consultant cette page.

