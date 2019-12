Pokemon Masters: Story Story "Two Champions" avec Lance et Cynthia bientôt disponible

Publié le 24 décembre 2019 par Matt (@OnePunchMaz)

dans Mobile, News

Le prochain événement Story dans Pokemon Masters a été annoncé. Intitulée «Two Champions», elle mettra en vedette Lance et Cynthia. Il y aura plusieurs missions en solo et en coopération, et bien sûr un Spotlight Scout où vous pourrez obtenir Lance & Dragonite et Cynthia & Garchomp. La date de début de l'événement n'a pas encore été officiellement annoncée, bien que des informations antérieures suggèrent que l'événement commencera le 1er janvier.

La source

en relation