Pokémon: Mewtwo contre-attaque l’évolution fait ses débuts sur Netflix le 27 février

La société Pokémon a annoncé le dernier film d’animation Pokémon, Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution, fera ses débuts sur le service de streaming numérique Netflix le mois prochain, le 27 février.

Si vous vous souvenez de notre couverture de ce film l’année dernière, vous vous souvenez peut-être comment il s’agit d’une réimagination CGI de Pokémon: le premier film qui a été initialement publié en Amérique du Nord en 1999. La nouvelle version était considérée comme un succès “majeur” lors de sa sortie. au Japon et est devenu l’un des films les plus rentables de son week-end d’ouverture.

Voici la description du site officiel de Pokémon:

Dans Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution, les chercheurs découvrent et exploitent un fossile du Pokémon Mythique Mew, libérant une création qui va à l’encontre des lois mêmes de la nature: Mewtwo, un Pokémon légendaire destiné à être utilisé comme un outil de destruction. Mais alors que Mewtwo prend conscience de sa propre origine douteuse, il commence à en vouloir à ses créateurs humains et cherche à se venger – et Ash, Pikachu et leurs amis se retrouvent au centre de son déchaînement!

Serez-vous assis pour regarder cela quand il arrivera sur Netflix? Dites-nous ci-dessous.

