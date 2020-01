Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Il a été annoncé par surprise pour tout le monde et arrivera le 6 mars sur Nintendo Switch pour faire revivre cette histoire dans laquelle nous découvrirons la vérité derrière la malédiction de Ninetales. Ainsi, il y a beaucoup de joueurs (parmi lesquels je m’inclus) qui ont placé le fond d’écran sur leurs appareils mobiles sur l’image artistique qui fera partie de la couverture du jeu, mais, si ce n’est pas entièrement à votre goût, maintenant Yodobashi Camera et Rakuten Books ont partagé deux nouveaux fonds d’écran totalement différent.

Entrez dans un monde habité uniquement par des monstres de poche grâce à ces deux nouveaux fonds d’écran de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team

Dans Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Nous deviendrons une de ces créatures après avoir répondu à un questionnaire pour voir quelle maison convient le mieux à notre personnalité, et il y a de nombreux fans que cette “sous-série” de monstres de poche a gagné au fil des ans. Si vous êtes l’un de ces fans, alors vous aimerez sûrement avoir le fond d’écran occasionnel basé sur ces titres, donc Appareil photo Yodobashi et livres Rakuten Ils en ont partagé deux nouvelles, que vous pouvez voir dans les images précédentes et que vous pouvez télécharger dans différentes résolutions via les liens suivants:

Fond d’écran Sprites

Fond d’écran d’images de boîte de dialogue

Ainsi, nous ne pouvons que continuer à attendre plus d’un mois pour jouer à ce remake et à la version finale des premiers épisodes de Pokémon Mysterious World, qui sont sortis pour Game Boy Advance et Nintendo DS. Et vous, avez-vous déjà joué à la démo disponible sur l’eShop? Quel Pokémon es-tu devenu?

