Et si un jour vous vous réveilliez et que vous étiez un Pokémon? Telle est la prémisse de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, le remake d’un GBA et DS déjà classique qui sera mis en vente ensuite 6 mars 2020. Comme cette version n’est pas si loin, il est normal que nous voyions progressivement de nouveaux fragments de ce que nous obtiendrons si nous décidons d’en obtenir une copie, et, de cette façon, le Chaîne YouTube Pokémon officielle japonaise a partagé un nouvelle vidéo d’environ 6 minutes dans lequel nous pouvons voir comment Elder Whiscash raconte aux protagonistes une histoire

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team montre ses environnements dans une nouvelle vidéo japonaise

Dans la vidéo partagée de Pokémon Mysterious World: DX Rescue TeamWhiscash, depuis son étang, raconte une histoire à nos protagonistes sur l’origine des statues qui nous permettent de sauver la partie ou d’accéder au slogan lorsque nous sommes dans un mystérieux territoire de difficulté avancée. Ainsi, grâce à cette vidéo, nous pouvons voir une partie des fonds qui seront utilisés dans le jeu juste avant d’entrer dans ces donjons, et parmi eux, nous pouvons reconnaître Mt. Thunder, Magma Cavern et Mount Frost, trois zones très importantes pour le développement de l’histoire, dans laquelle nous découvrirons la vérité sur la malédiction de Ninetales et sur Gardevoir. Êtes-vous prêt à devenir un Pokémon?

De cette façon, et avec cette nouvelle vidéo sous notre bras, nous ne pouvons qu’attendre un peu plus d’un mois pour revenir à chacun de ces territoires mystérieux qui font partie de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team. Et vous, avez-vous déjà essayé la démo disponible dans l’eShop de Nintendo Switch? Quelle créature êtes-vous devenue après avoir répondu au test de personnalité?

Source

Connexes