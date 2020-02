Le prochain 6 mars 2020 nous deviendrons des créatures de poche Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, le remake et la version finale de deux jeux classiques mis en vente pour GBA et DS. Ainsi, comme c’est normal avec tout titre, à l’approche de sa date de sortie, ils se révèlent de nouvelles remorques dans lesquelles nous pouvons voir les caractéristiques les plus importantes, et il en est de même pour cette nouvelle occasion, puisque plusieurs nouvelles vidéos ont été publiées sur la chaîne YouTube Pokémon.

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team montre ses fonctionnalités les plus importantes dans plusieurs nouvelles vidéos

Dans Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team nous deviendrons l’une de ces créatures pour explorer des donjons générés aléatoirement, connus sous le nom de “territoires mystérieux”. Ainsi, les différentes chaînes YouTube de Pokémon ont lancé un nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut voir les principales caractéristiques du jeu, comme l’exploration des donjons ou la lutte contre les puissants boss (Pokémon légendaire), mais aussi maintenant il a été révélé à quoi ressembleront les “camps”, la fonction qui remplace les «Zones de loisirs», et qu’au lieu d’être des zones totalement explorables comme cela se passait dans les jeux originaux, ce seront désormais des menus dans lesquels nous pourrons voir une image de fond artistique et dans lesquels nos alliés de La numérisation apparaîtra grâce aux sprites pixelisés. Sans aucun doute, il est maintenant beaucoup plus confortable, mais certains diront qu’il a perdu un certain charme.

En outre, les comptes anglais et japonais ont partagé un autre vidéo dans laquelle nous voyons comment le Makuhita del dojo s’efforce au quotidien, nous vous avons donc laissé dans cette news la vidéo en anglais, car c’est la plus accessible des deux.

