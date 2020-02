Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Il arrivera sur Nintendo Switch le 6 mars 2020 pour rapprocher les joueurs actuels d’un titre qui a déjà gagné sa bonne base de fans dans Game Boy Advance et Nintendo DS. Ils disent que les comparaisons sont odieuses, mais dans le cas des remakes, elles ne peuvent pas être évitées, et à cette occasion, c’est le Grand N lui-même qui a partagé une image via le réseau social Twitter dans laquelle nous pouvons voir un comparaison des cartes des deux versions du jeu, mais nous l’avons légèrement modifiée pour inclure également l’apparition de cette carte dans un autre jeu de cette saga de créatures de poche développée par Spike Chunsoft.

C’est ainsi que la carte de Pokémon Mysterious World: Rescue Team a changé en 15 ans!

Comme nous pouvons le voir sur la photo précédente, le passage du temps s’est bien passé avec cette carte que nous avons pu voir pour la première fois il y a 14 ans dans Pokémon World Mysterious World: Blue Rescue Team et rouge (15 ans depuis la sortie de ces jeux originaux au Japon). Donc, avec la prochaine version de DX Rescue Team, nous avons vu que la carte a été mise à jour pour cette arrivée sur Nintendo Switch, mais ce territoire était également disponible en Mannuler Megamisterioso, de 3DS (comme le reste des territoires du reste des jeux de cette saga), donc nous avons modifié l’image partagée par Nintendo pour inclure cette autre versionn. Avez-vous voyagé dans le dernier coin de cette région du monde de Pokémon ou allez-vous profiter du lancement de Nintendo Switch pour commencer à explorer ces donjons générés au hasard dans lesquels de nombreuses créatures dangereuses nous attendent qui feront de notre aventure quelque chose plus complexe?

