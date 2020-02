Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Il arrivera le 6 mars et, contrairement aux jeux de la saga principale des créatures de poche, nous pouvons devenir un Pokémon et explorer des donjons générés aléatoirement chaque fois que nous y accédons. En outre, ce remake possède également de nombreuses autres fonctionnalités qui le différencient des jeux principaux, de sorte que le dernière bande-annonce partagée sur les réseaux sociaux Examinez-les Faites attention à la vidéo suivante et aux lignes suivantes pour connaître chacune de ces différences!

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team présente ses principales fonctionnalités dans une nouvelle bande-annonce

Et si un jour vous vous réveilliez et que vous deveniez un Pokémon? Telle est la prémisse de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, un jeu dans lequel la première chose que nous ferons est de répondre à un questionnaire qui déterminera la créature que nous deviendrons. De plus, dans ce jeu, nous trouverons une équipe de secours qui aidera tous les Pokémon qui sont en danger alors qu’ils se trouvent dans un territoire mystérieux, et notre base sera à côté de la place Pokémon, une petite ville dans laquelle nous pouvons trouver toutes sortes de boutiques où nous préparerons nos aventures. Bien sûr, comme dans tout jeu vidéo avec des composants RPG, dans ce titre, nous devrons également affronter des boss puissants qui se dresseront sur notre chemin, il sera donc toujours nécessaire de réfléchir à la meilleure stratégie pour les vaincre.

De cette façon, nous ne pouvons maintenant attendre que le 6 mars pour profiter de ce remake et de la version finale de ces titres que tant de followers ont gagnés depuis leur mise en vente pour la première fois il y a déjà 14 ans.

