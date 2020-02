Le 6 mars 2020, nous pouvons à nouveau nous embarquer dans l’aventure de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, où nous nous réveillerons un jour sans savoir pourquoi nous serons devenus l’une de ces créatures. Donc, le chaîne japonaise youtube a lancé un nouveau vidéo dans lequel divers environnements de la place Pokémon sont représentés, l’endroit qui sert de zone principale où nous pouvons nous approvisionner afin que nous puissions sortir victorieux de chacune de nos aventures dans les territoires mystérieux générés à partir de au hasard chaque fois que nous les visitons.

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team passe en revue Pokémon Square dans sa dernière vidéo

Dans cette vidéo de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Nous accompagnons la petite Caterpie et Metapod, deux amis qui vivent sur la place Pokémon, le lieu principal où se situe l’intrigue de ce titre qui arrive maintenant avec sa version finale et refaite. Ainsi, dans la vidéo, nous pouvons voir comment ces deux petits se déplacent d’un endroit à un autre à travers cette zone, et nous pouvons également voir certains des Pokémon qui auront un certain poids le long de l’intrigue qui nous amènera à découvrir la vérité derrière la légende de Ninetales et la raison de notre conversion et de notre perte de mémoire. Êtes-vous prêt à résoudre le mystère?

De cette façon, attendez un peu plus d’une semaine pour que Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team soit disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Et vous, avez-vous déjà essayé la démo qui est disponible dans l’eShop de la console hybride? Si oui, quel Pokémon êtes-vous devenu après avoir terminé le test de personnalité?

