Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Il est déjà disponible sur Nintendo Switch, ce qui signifie que nous pouvons maintenant former notre propre équipe de sauvetage pour aider toutes ces créatures de poche qui sont affectées par les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes qui affectent ce monde dans lequel elles ne le font pas. nous ne voyons pas un seul humain (au moins sous sa forme humaine). Ainsi, ce titre présente de nombreuses différences par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir dans la saga principale, et par conséquent, Nintendo a lancé un remorque générale dans laquelle on nous montre les principaux éléments de sa jouabilité.

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team a déjà sa propre bande-annonce générale

Dans Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX, nous pénétrons dans les territoires mystérieux, qui sont des donjons générés aléatoirement chaque fois que nous décidons de les explorer. Ainsi, pour réussir nos missions de sauvetage, nous devons nous équiper des meilleurs objets, parmi lesquels nous trouvons ceux qui nous permettent de retrouver la vie, ceux qui nous rendent la vie une fois vaincus ou ceux qui nous permettent de méga-évoluer (dans le cas que notre genre de monstres de poche peut acquérir cette nouvelle forme). Cependant, les objets ne sont pas tout, car nous pouvons également recourir aux talents, une série de capacités spéciales, qui sont limitées à une par créature, qui nous permettent d’avoir certains avantages, comme acquérir plus d’expérience ou briser les murs et Créez notre propre chemin. Personne ne va arrêter nos pieds dans ces donjons!

Ainsi, en tenant compte de tous ces éléments de jouabilité, nous pouvons commencer nos expéditions dans Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, afin de sauver chacun de nos clients en difficulté.

