Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team: Pikachu Redesign

Le 6 mars prochain atteindra Nintendo Switch Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, un remake et une version finale de Red Rescue Team et Blue Rescue Team, qui ont été mis en vente pour GBA et pour Nintendo DS. Étant donné que les jeux originaux ont déjà 15 ans derrière eux (à compter de la version japonaise d’origine), il est normal que certaines choses aient changé pendant tout ce temps, et comme nous l’avons vu, Pikachu, l’une des créatures les plus connues de cette franchise, a reçu un petit refonte dans ça jouer, pour s’adapter à aujourd’hui.

Pikachu s’inscrit pour l’opération bikini dans Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team

ils ont fait pikachu moins joufflu pic f pic.twitter.com/9fo4zRsI9d

-. (@napstachill) 19 janvier 2020

Il est normal que les conceptions de certains personnages varient dans les franchises les plus anciennes, et ce que nous savons depuis longtemps, c’est que la conception actuelle de Pikachu C’est moins joufflu. Quand il a été mis en vente Pokémon Mysterious World: Red Rescue Team et Blue Rescue Team, le design de cette souris électrique était encore un peu plus épais, donc dans la nouvelle version des images artistiques que l’on peut voir dans le menu principal du jeu il a été choisi pour le repenser, selon ce que l’on voit dans les produits les plus courants de la franchise des monstres de poche. Et il a même enfilé le foulard plus que typique porté par les protagonistes de cette “sous-saga” de Pokémon créée par Spike Chunsoft qui a tant de followers! Bien sûr, il convient de noter que, encore une fois, ce sont les utilisateurs de Twitter qui ont réalisé plus rapidement ce changement qui peut se produire très inaperçu si nous n’avons pas mille yeux. Et vous, aimez-vous Pikachu avec un look plus rond ou préférez-vous le design actuel?

