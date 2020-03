Pokémon Mysterious World: équipe de sauvetage bleue et rouge

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team Il est déjà disponible sur Nintendo Switch, ce qui nous permet de revivre l’aventure commencée il y a une quinzaine d’années grâce à EÉquipe Blue Rescue (Nintendo DS) et Équipe de sauvetage rouge (GBA). Et en parlant des livraisons originales, pour fêter le lancement du remake, la chaîne Pokémon officielle sur YouTube a commencé à télécharger officiellement sa bande originale, afin que nous puissions comparer les différentes versions et juger par nous-mêmes s’il y a vraiment eu un changement dans ces années de différence que prennent les premiers jeux et leur nouvelle version de la console hybride du Great N.

Nous pouvons déjà entendre la bande originale de Pokémon Mysterious World: Red Rescue Team et Blue Rescue Team sur Youtube

La bande sonore d’un jeu vidéo est un aspect très important, car une image sans l’accompagnement auditif approprié perd beaucoup. Ainsi, à partir de maintenant, nous pouvons officiellement écouter la bande sonore de Pokémon Mysterious World sur YouTube: Blue Rescue Team et Red Rescue Team, car la chaîne officielle Pokémon a commencé à les télécharger. Cependant, nous devons préciser qu’à l’heure actuelle, il n’est pas encore terminé, mais il est mis à jour petit à petit pour contenir certains des thèmes les plus mémorables de ce jeu, tels que l’air de la Tour du Ciel ou celui qui semble juste. avant que notre équipe de secours ne soit obligée de quitter la place Pokémon à la hâte afin qu’ils ne traquent pas le reste des équipes chargées d’assurer la sécurité de tous et des créatures de poche qui habitent ce monde dans lequel les humains Ils sont très rares à voir.

