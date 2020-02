Pokémon Mysterious World: équipe de sauvetage DX

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team il deviendra à nouveau des créatures de poche pour nous d’explorer ses donjons générés aléatoirement à partir du 6 mars 2020. Ainsi, plusieurs médias américains ont déjà pu tester la version complète de ce titre, donc maintenant à travers les réseaux sociaux qu’ils ont partagés plusieurs vidéos dans lesquelles nous pouvons voir comment le gameplay de cette édition finale est, mais c’est aussi grâce à ces vidéos que l’on peut voir certaines des différences qui ont été mises en œuvre par rapport aux titres originaux, mais aussi par rapport aux livraisons précédentes de cette saga de créatures de poche développées par Spike Chunsoft.

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team peut être vu dans de nouvelles vidéos et détaille certaines de ses nouvelles

Dans cette première vidéo de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, qui a été enregistré par IGN, nous pouvons voir certains des Nouveautes mis en œuvre Pour commencer, les “Zones de loisirs” ont été remplacées par les “Camps«, Qui ont la même fonction, mais à la différence qu’ils seront désormais des menus au lieu de zones explorables. Ainsi, nous devrons acheter de nouveaux camps dans le magasin Wigglytuff pour que de nouvelles créatures rejoignent notre équipe, et l’une des nouveautés de ce titre est que maintenant nous pouvons également les nourrir avec des gummies de ce menu pour augmenter leurs statistiques ou pour apprendre compétences rares, qui affectent l’ensemble de l’équipe de sauvetage (par exemple, l’un d’eux fait que nos dégâts sont d’autant plus importants que plus de Pokémon se trouvent dans une pièce). De plus, l’option de gérer notre équipement, notre argent et nos objets sur l’écran qui apparaît ensemble avant de lancer une numérisation. De plus, un nouvelle méthode de recrutement, et de temps en temps nous trouverons un Pokémon affaibli qui, si nous lui donnons une pomme, rejoindra notre équipe en quittant le donjon tant que nous aurons le bon camp. Mais … que se passe-t-il si nous n’avons pas le bon camp? Eh bien, nous serons informés par un message, même si nous n’aurons pas à nous inquiéter beaucoup si nous Orbe Wigglytuff, afin que nous puissions invoquer ce Pokémon dans le donjon pour nous vendre des camps. Et maintenant, nous pouvons explorer le donjon avec équipes de jusqu’à 8 sauveteurs! (3 au début du donjon et jusqu’à 5 peuvent nous rejoindre lors de l’exploration).

De même, dans la vidéo GameXplain, nous pouvons voir plus de gameplay de ce jeu, et nous vérifions également, une fois de plus, que le style artistique de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team ne pourrait pas être plus approprié.

