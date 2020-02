Pokémon Mysterious World: équipe de sauvetage DX

Dans la prochaine 6 mars 2020 nous pouvons redevenir des monstres de poche grâce à Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, le remake et la version finale de deux titres mis en vente il y a 15 ans pour Game Boy Advance et Nintendo DS. Ainsi, l’un des éléments classiques de cette saga sont les différentes images artistiques qui peuvent être vues dans le menu de démarrage, et bien que nous connaissions déjà celles de cette nouvelle version grâce à la démo téléchargeable sur l’eShop, maintenant le Great N en a profité Votre compte sur les réseaux sociaux à partager avec tous ceux qui n’ont pas de Nintendo Switch (et aussi avec ceux qui en ont un).

Nintendo partage plusieurs des images artistiques de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team

Il devient clair que depuis Spike Chunsoft (l’entreprise en charge du développement de cette saga située dans le monde des créatures de poche) met toute la viande sur le grill. Ainsi, après que certains utilisateurs excités se soient rendu compte que Pikachu avait subi une certaine refonte de l’une des images artistiques pour s’adapter à son design actuel, c’est désormais le Great N qui a partagé cette image via le réseau social Twitter et autres De nouvelles versions de celles que l’on pouvait voir dans les jeux originaux, mais aussi de nouvelles images artistiques qui complètent les autres!

De cette façon, et en adoptant ce nouveau regard sur ces arts, nous n’avons qu’à attendre un mois pour parcourir ce questionnaire qui déterminera dans quelle créature nous deviendrons le monde de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team. Et vous, avez-vous des rêves étranges dans lesquels Gardevoir vous dit que vous avez voyagé dans ce monde pour une raison particulière?

