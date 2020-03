Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX Il est disponible sur Nintendo Switch depuis le 6 mars 2020, ce qui nous permet de jouer à cette version définitive et au remake de deux classiques qui ont été mis en vente il y a environ 15 ans pour la Game Boy Advance et pour la Nintendo DS. Une fois qu’un jeu est lancé, les entreprises derrière lui n’oublient pas de le suivre, car alors une nouvelle phase est entrée dans laquelle les ventes doivent être surveillées afin de connaître le succès, et maintenant nous connaissons déjà les premiers détails de la ventes au format physique de ce titre au pays du soleil levant. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX réalise des ventes similaires au reste de cette saga Spike Chunsoft au Japon tout au long de sa première semaine

Tel que publié par le portail de langue japonaise Dengeki, Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX a vendu le 70% de votre stock initial (physique) au Japon au cours de sa première semaine, ce qui se 140 000 exemplaires (hors ventes au format numérique). Par conséquent, nous pouvons dire que cette livraison a eu des ventes similaires aux précédentes, puisque Explorers of Heaven (de Nintendo DS) a réussi à atteindre 141 000 unités au cours de sa première semaine (obtenant un total de 421 000 unités) et depuis Portails à Infinito (de 3DS) a atteint 151 000 exemplaires (soit 330 000 au total). Il est seulement nécessaire de préciser que l’équipe de sauvetage rouge / bleue et les explorateurs du temps / des ténèbres ont réussi à vendre plus d’un million d’unités au total, donc seul le temps dira si l’équipe de sauvetage DX parvient également à surmonter cette barrière que seuls la plupart des jeux Les gens du pays du soleil levant parviennent enfin à se rattraper.

