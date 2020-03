Dans Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX Nous pouvons devenir l’une de ces créatures de poche pour aider tous ceux qui sont piégés dans les territoires mystérieux, qui sont générés au hasard. Et en parlant de territoires mystérieux, on sait maintenant qu’un bug qui peut se produire en eux pourrait rendre notre jeu inutilisable. Nous expliquons dans les lignes suivantes comment éviter les situations qui conduisent à ce bug, afin de ne pas perdre notre jeu jusqu’à la sortie d’une mise à jour pour le corriger!

Nous expliquons comment éviter l’erreur de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team qui pourrait désactiver nos jeux

Les jeux ne sont pas des produits complètement parfaits, et c’est quelque chose que ceux d’entre nous dans ce monde connaissent parfaitement bien, bien qu’à l’heure actuelle ces erreurs puissent être facilement corrigées grâce à différentes mises à jour téléchargées sur Internet, contrairement au passé ( n’oublions pas que la version européenne de Digimon World ne peut être complétée à cause d’un bug). Ainsi, une erreur a été signalée dans Pokémon Mystery World: Rescue Team DX qui rendrait notre jeu inutilisable jusqu’à la prochaine mise à jour pour le corriger, et donc nous allons expliquer les étapes à ne PAS suivre:

L’erreur se produit dans les donjons lorsque nous avons une équipe fixe. Cela se produit lorsque le protagoniste et son partenaire sont vaincus dans le donjon et lorsque nous éliminons le troisième Pokémon de notre équipe. Pour éviter cela, il est conseillé de ne pas retirer ledit troisième partenaire. Si cela vous est déjà arrivé, et si vous ne pouvez pas jouer en conséquence, le [futura] la mise à jour vous permettra de rejouer.

Comme nous le voyons, ce bug de Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX est très simple à éviter, donc nous ne devrions pas avoir beaucoup de problèmes si nous n’éliminons pas le troisième partenaire de notre équipe.

