Créée en 1993 par Chunsoft et Enix, la série Mystery Dungeon est née comme une sorte de spin-off de Dragon Quest IV. 27 ans après sa création, cette franchise s’est séparée du monde créé par Yuji Horri pour débarquer dans des franchises qui n’en sont pas si éloignées, comme Final Fantasy et Pokémon.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – disponible sur Amazon Mexique

C’est avec cette dernière franchise que la saga a reçu plus de reconnaissance. Plus précisément grâce aux livraisons qui ont été publiées sur Game Boy Advance, Nintendo DS et Nintendo 3DS. Ce sont des retombées intéressantes qui se sont démarquées par une chose: elles nous ont permis de contrôler directement les Pokémon et d’explorer comme eux.

Maintenant, comme l’une des premières versions de Nintendo pour le Nintendo Switch en 2020, nous avons le remake du premier opus de Pokémon Mystery Dungeon. C’est un projet qui renouvelle le jeu qui est venu à GBA et DS pour le rendre adapté à une nouvelle ère, mais est-ce suffisant pour attirer l’attention? La réponse est un peu plus complexe qu’un simple oui ou non.

La première chose à savoir est que Pokémon Mystery Dungeon DX est un remake très fidèle de l’original. Je veux dire, c’est toujours un crawler de donjon avec des éléments roguelike; En d’autres termes, c’est un jeu où vous devez explorer des donjons générés de manière aléatoire dans le but d’atteindre le dernier étage et de terminer diverses missions en cours de route.

Autour de cette boucle de gameplay, vous trouverez une histoire très différente de celle vue dans la série principale Pokémon. Ici, vous prenez le contrôle d’un humain qui, pour des raisons mystérieuses, s’est un jour réveillé transformé en Pokémon. De cette façon, il n’a pas d’autre choix que de s’adapter, de se faire des amis et de trouver quelque chose à faire. Les circonstances susmentionnées finissent par le conduire à former une équipe de sauvetage avec laquelle il se consacre à aider les Pokémon qui se trouvent dans différentes situations.

C’est une histoire efficace et émotionnelle, que j’attribue à 2 facteurs. Le premier est qu’il donne aux Pokémon une plus grande personnalité, vous permettant de créer un lien avec eux. En d’autres termes, celui qui se révèle être votre premier partenaire ne sera pas seulement un être silencieux qui invente votre personnalité, mais une créature avec du caractère et des sentiments. L’autre est que, étant un spin-off, cela rompt avec tout le drame du garçon qui finit par sauver le monde alors qu’il ne voulait être qu’un maître Pokémon, ce qui est déjà fatigant à ce stade. Je souhaite que The Pokémon Company profite de l’occasion pour raconter d’autres histoires comme celle-ci.

Et le jeu maintenant? Comme je l’ai dit, il suit une boucle de gameplay dans laquelle vous devez explorer des donjons générés aléatoirement. En eux, vous devrez remplir différents objectifs qui vont de la recherche d’un Pokémon perdu à la récupération d’un objet que quelqu’un vous demande. Quelle que soit la mission, il vous suffit de vous rendre à l’étage où se trouve la cible puis de vous rendre au point indiqué sur la carte. Rien de plus.

A toi de commencer une nouvelle vie

Sur votre chemin, vous rencontrerez beaucoup de Pokémon ennemis, qui ont l’intention de vous détruire. Heureusement, vous et les 2 compagnons qui vous accompagnent dans chaque mission ont 4 attaques, qui répondent aux faiblesses et aux forces de type qui ont caractérisé Pokémon depuis sa création. Donc, avant d’attaquer, vous devez voir quelle créature votre adversaire doit choisir le meilleur plan d’action. Les décisions qui doivent être prises dans Pokémon Mystery Dungeon DX ne s’y limitent pas. Ce qui se passe, c’est qu’il y a des créatures qui ont des capacités spéciales, ce qui peut donner à votre équipe un avantage pour que tout soit plus facile. Il existe également des objets que vous pouvez obtenir pour améliorer votre Pokémon sous différents aspects.

Avec ce que j’ai mentionné dans le paragraphe précédent, beaucoup pourraient imaginer que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est un jeu profond, complexe et multicouche. Bien que le potentiel de l’être soit là, la vérité est qu’il ne l’atteint jamais. Ce qui se passe, c’est que ces systèmes ne semblent pas pertinents et la seule chose qui semble avoir un impact significatif au combat est le niveau de chaque créature. À tel point que j’ai même pu vaincre des boss puissants avec des Pokémon d’un type inefficace pour le vaincre. Ce qui précède, sans investir de temps pour améliorer les membres de mon équipe avec ce qui se trouve dans les donjons.

Je n’ai jamais été une personne qui a un problème pour rendre un jeu accessible et facile. Wow, un jeu basé sur une franchise comme Pokémon est à prévoir, car une partie importante de son public cible sont des nourrissons qui, même s’ils veulent un défi, ne cherchent pas non plus à compliquer une enfance troublée. Malheureusement, ce niveau de simplicité peut également entraîner des jeux qui deviennent fades après un certain temps. Après tout, presque tous les combats peuvent être combattus en appuyant plusieurs fois sur A et en faisant très peu attention.

“Alors que le potentiel d’être [profundo y con muchas capas] il est là, la vérité est qu’il n’y parvient jamais ”

Quand je dis que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est un jeu simple, je ne veux pas nécessairement dire que c’est facile tout le temps. Bien que vous puissiez passer la majeure partie du jeu sans beaucoup de bosses, au milieu de l’aventure, il y a une augmentation substantielle de la difficulté qui chute peu de temps après une section donnée. C’est ici que l’intention de Koichi Nakamura, créateur de Mystery Dungeon, de livrer une aventure qui a de la tension et vous oblige à penser à chaque mouvement est vraiment remplie.

Malheureusement, c’est quelque chose qui ne se traduit pas correctement dans le reste du jeu, donc la tension brille par son absence. D’autant plus que l’exploration n’est pas satisfaisante. De cette façon, il y aura peu de fois où vous vous sentirez motivé pour mettre votre équipe en danger afin de voir toutes les salles de chaque étage entièrement explorées. À long terme, cela signifie que lorsque vous arriverez à un nouvel étage, vous ne verrez que s’il y a un objectif à atteindre et sinon, vous irez directement pour trouver la sortie.

Malgré les problèmes, je dois également admettre que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX m’a diverti. Bien sûr, il y a eu des moments où je me suis fatigué et j’ai préféré éteindre le Switch pour continuer une autre mission, mais je me suis aussi amusé à me battre et à chercher de nouvelles recrues pour mon équipe de secours. En fait, j’ai accompli beaucoup plus de quêtes secondaires que ce à quoi je m’attendais bien qu’aucune d’entre elles n’ait offert quelque chose d’excitant. Malheureusement, être divertissant ne signifie pas qu’il est exempt de bogues.

La direction d’Arta est pleine de succès

C’est lorsque nous parlons de l’actualité de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX que nous voyons le meilleur visage de ce projet. Les développeurs ont fait plusieurs changements de qualité de vie sans lesquels je ne peux plus imaginer cette expérience. Par exemple, le jeu vous explique mieux tout, et il est plus rapide de sélectionner des attaques et de changer de Pokémon. Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’il a mis en œuvre la sauvegarde automatique et qu’en appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez faire en sorte que votre Pokémon explore automatiquement le sol sur lequel vous vous trouvez. La dernière chose que j’ai mentionnée est une option que je trouve ennuyeuse et sans humour – vous la laissez pratiquement jouer seule! – mais j’imagine qu’il y aura quelqu’un qui le rendra heureux.

L’autre énorme changement est dans la section visuelle, qui a été entièrement rénovée. Les pixels de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team ont été remplacés par de superbes graphismes 3D qui ressemblent à des aquarelles d’un livre pour enfants. C’est une décision artistique qui me semble juste en lui donnant un coup de jeune et en donnant à tout un look moderne, mais en gardant en même temps une certaine nostalgie. Ce qui peut déranger certains, c’est que les modèles de personnages semblent être les mêmes que ceux du Pokémon Super Mystery Dungeon pour 3DS et que les animations sont simples. Je ne considère pas que c’est quelque chose qui affecte le jeu car il semble bon pour le genre et la série dont il fait partie. De son côté, la bande originale est bien faite, fidèle à celle du jeu classique pour GBA.

En tant que remake, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est un produit fantastique. À tel point que j’ai dû revenir en arrière pour essayer l’original car j’avais l’impression que rien n’avait changé; l’expérience qu’il m’a donnée était intacte. Une fois de retour sur Game Boy Advance, j’ai réalisé que le saut d’un jeu à l’autre était énorme, donc le travail de Spike Chunsoft est phénoménal. Ce que je veux dire, c’est qu’ils ont pleinement respecté l’essence de l’original et n’ont apporté que les ajustements nécessaires pour qu’il soit adapté à l’ère actuelle, ainsi que des changements de qualité de vie indispensables.

Le problème est que Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team n’a jamais été un jeu phénoménal. Ne vous méprenez pas, en tant que fan de Pokemon, l’original et ce remake m’ont beaucoup diverti et je sais que tôt ou tard je reviendrai pour continuer à lutter contre tout ce que votre post-jeu a à m’offrir. Cependant, la réalité est que c’est un jeu plutôt simpliste et régulier, ce qui rend difficile de recommander en dehors des fans de Pokémon couleur os.

En bref, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est un bon exemple de ce que devraient être les remakes. Cela ressemble beaucoup à l’original, mais en les comparant face à face, vous réalisez à quel point toutes les nouvelles sont bonnes. Cependant, la réalité est qu’il présente des lacunes qui l’empêchent d’être un robot d’exploration de donjon intéressant pour les fans du genre. D’un autre côté, son système de jeu peut devenir fastidieux pour ceux qui recherchent plus que d’explorer des donjons encore et encore.

.