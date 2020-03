Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX Evolution: comment faire évoluer votre Pokémon

Évolution est un incontournable de la série Pokemon, mais il fonctionne un peu différemment dans Pokemon Mystery Dungeon DX sur Nintendo Switch…

La série dérivée de Pokemon Mystery Dungeon est assez différente des principaux jeux Pokemon en ce sens que plutôt que de jouer en tant que dresseur Pokemon, vous êtes plutôt incarné en tant que Pokémon – et cela change considérablement la façon dont le jeu aborde le concept de l’évolution. Cela a été le cas avec la sous-série qui remonte à ses racines Game Boy, mais les choses sont encore plus compliquées dans Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX sur Nintendo Switch – car ce remake change les choses par rapport à la version originale.

Pour éviter toute confusion, nous avons pensé rassembler toutes les informations que vous devez savoir sur Pokemon Evolution dans cette itération Nintendo Switch spécifique de la franchise – afin que vous puissiez entrer en toute connaissance de cause. Alors voilà, tout est là. Facile.

Comment débloquer Evolution dans Pokemon Mystery Dungeon DX

Voici le hic: vous ne pourrez pas faire évoluer votre Pokémon avant d’avoir terminé l’histoire principale du jeu. Cela signifie que vous combattrez le boss «final» avec votre même ancien starter et partenaire Pokémon avec lequel vous avez commencé le jeu, vous verrez les crédits rouler… et vous pourrez ensuite évoluer. Alors que vous rencontrerez et pourrez même recruter des Pokémon évolués au cours de l’histoire, vous ne pourrez pas déclencher vous-même une évolution.

Maintenant, cela peut sembler fou, mais ce n’est pas le cas. Une partie de l’attrait des jeux Mystery Dungeon qui explorent les donjons est qu’ils ont une section post-jeu importante remplie de contenu stimulant pour les joueurs – et c’est à ce moment que Pokemon Evolution a vraiment plus de sens, car vous voudrez évoluer vers être assez puissant pour relever ces défis.

Une fois l’histoire principale terminée, la prochaine fois que vous visiterez Pokemon Square, il y aura une cinématique où il sera révélé qu’un de vos amis Pokémon a accidentellement évolué après avoir visité un endroit spécifique. Ceci est un indice – et ensuite vous pouvez les copier pour évoluer vous-même…

Comment faire évoluer votre Pokémon

Ce que vous apprendrez dès que vous visiterez Pokemon Square dans l’après-match, c’est que la grotte lumineuse est un endroit associé à l’évolution de Pokemon. La grotte se trouve à Whiscash’s Pond – et lorsque vous envoyez un Pokémon à l’intérieur, si certaines conditions sont remplies, ce Pokémon évoluera. Vous ne pouvez envoyer qu’un seul Pokémon dans la grotte à la fois, donc vous ne pouvez faire évoluer un Pokémon qu’un à la fois.

Gardez à l’esprit que si vous faites évoluer votre Pokémon de départ, vous perdrez votre écharpe unique de l’équipe de sauvetage. Tu as été prévenu.

Exigences d’évolution

Pour faire évoluer un Pokémon, il y a généralement deux exigences clés – et cela est massivement rationalisé à partir de la version originale du jeu, qui nécessitait toutes sortes de pierres évolutives en fonction de la situation. Voici les exigences de base:

Un grand nombre de Pokémon, y compris le Pokémon de départ, peuvent être évolué simplement en progressant. Contrairement aux jeux Pokémon traditionnels où une évolution est déclenchée au niveau supérieur, dans Mystery Dungeon, l’évolution est déclenchée en visitant la grotte lumineuse une fois qu’un Pokémon a atteint un niveau spécifique. Lorsque vous visitez la grotte lumineuse, il est clair quels Pokémon sont prêts à évoluer.

D’autres Pokémon auront besoin Cristaux d’évolution. Généralement, les Pokémon qui nécessitent ces cristaux sont ceux qui ont des exigences évolutives uniques dans des jeux comme la série principale et Pokemon Go. Vous aurez besoin de deux cristaux d’évolution pour passer de la forme de base à une première évolution, et de quatre cristaux d’évolution pour passer d’une première évolution à une deuxième et dernière évolution.

Les cristaux d’évolution se trouvent généralement dans les donjons plus approfondis de fin de partie et d’après-partie, ainsi que dans d’autres lieux de largage rares. Ils ne sont pas courants, vous devrez donc examiner attentivement les espèces de Pokémon sur lesquelles vous souhaitez utiliser les cristaux pour les faire évoluer.

Évolution Évoli et Évolution Wurmple

Il existe deux espèces de Pokémon qui sont différentes les unes des autres dans Pokemon Mystery Dungeon DX: la famille Eevee de Pokemon et la famille Wurmple de Pokemon. Les deux évoluent en fait de manière légèrement différente également.

Evoli peut évoluer en Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon et Sylveon – l’ensemble Évoli Évoli famille! La bonne nouvelle est différente des autres jeux, comme Eevee Evolution de Pokemon Go, au hasard époustouflant, dans ce jeu, c’est simple et agréable: lorsque vous faites évoluer un Eevee, vous pouvez choisir laquelle de ses évolutions typées vous souhaitez obtenir. Agréable. Il vous en coûtera deux cristaux d’évolution pour faire évoluer Évoli.

Wurmple, quant à lui, peut évoluer en Silcoon ou en Cascoon, et chacun a une évolution unique au-delà – la ligne Silcoon devient Beautifly, tandis que la ligne Cascoon devient Dustox. Cette évolution est entièrement aléatoire – lorsque vous développez Wurmple, vous obtiendrez l’un des deux – alors priez les dieux RNG que vous obtenez celui que vous voulez.