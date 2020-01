Pokémon Mystery Dungeon: taille de fichier eShop Switch Rescue Team DX révélée

Plus tôt cette semaine, le Pokémon Direct a révélé que les jeux Pokémon Mystery Dungeon originaux de la génération GBA et DS seraient refaits en une seule version de Switch intitulée, Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

Si vous envisagez d’acquérir ce jeu numériquement, vous pourriez être intéressé de savoir à quel point cette version prendra de la place sur votre système. La démo actuelle, qui peut être téléchargée gratuitement depuis l’eShop, prend environ 1,1 Go, et la liste Switch eShop a maintenant confirmé que le jeu complet occupera 2,1 Go d’espace. C’est une taille beaucoup plus petite que votre version Switch moyenne, et son prix est de 59,99 $ / 49,99 £.

Pour le plaisir, nous avons décidé de vérifier la taille des jeux originaux sur le Wii U eShop et avons remarqué la version console virtuelle de Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team sur la Nintendo DS était de 87,9 Mo et la sortie de Game Boy Advance Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team était de 161,9 Mo.

Pour tous ceux qui vivent dans une région où les bons de jeu Nintendo Switch peuvent encore être achetés et utilisés (c’est-à-dire des endroits comme le Royaume-Uni et l’Australie), gardez à l’esprit que vous pourrez échanger la version DX de Mystery Dungeon on Switch avec l’un de vos pièces justificatives. Vous gagnerez également 200 Gold Points dans le processus.

