Pokémon Mystery World Analysis: DX Rescue Team

Et si un jour vous vous réveilliez et que vous deveniez un Pokémon? Cette question a été lancée aux joueurs européens de Game Boy Advance et de Nintendo DS il y a 15 ans, car elle a lancé l’une des retombées les plus appréciées de la franchise des monstres de poche, grâce au lancement de Pokémon Mysterious World: Team de Blue Rescue et Red Rescue Team. Maintenant, en plein 2020, Spike Chunsoft nous avons été surpris par le lancement de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, qui est un remake qui combine le contenu des deux versions originales et permet aux joueurs de Nintendo Commutateur peut profiter, du 6 mars 2020, qui a été le début d’une saga de jeux dont la mécanique est complètement différente de celle que l’on peut voir dans les principaux titres développés par Game Freak. Prenez le mouchoir, nous allons créer une équipe de secours pour aider tous ces Pokémon qui sont en difficulté!

Pourquoi ai-je un visage Pokémon?! Comment allons-nous former une équipe de secours?!

La normale de tous les jours. Vous vous réveillez et voyez que le Pokémon à côté de vous vous parle. Attendez … le Pokémon peut-il parler?! C’est ainsi que Histoire de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team, où ces créatures vivent dans un monde loin des humains et dans lequel nous pouvons parfaitement comprendre ce qu’elles nous disent. Après avoir répondu à un test de personnalité, le jeu lui-même nous propose à l’une des 16 créatures qui sont disponibles mais, contrairement aux titres originaux, si nous n’aimons pas ce choix (soit parce que le test n’a pas droit à notre personnalité ou parce que nous n’avons pas envie de jouer avec qui propose), nous pouvons choisir quel Pokémon nous voulons devenir, et juste après cela, nous choisissons également qui est notre compagnon et ami tout au long de cette aventure.

Ainsi, nous entrons dans un univers dans lequel les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, de sorte que ses habitants ont décidé de former des équipes de secours pour aider les plus sans défense. Mais ce n’est pas tout, puisque les lieux où ces gens sans défense sont appelés «territoires mystérieux» et changent de carte à chaque fois que nous y entrons. Pensez-vous que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour devenir l’une de ces équipes de sauvetage?

Bien que cette prémisse puisse être quelque chose de fondamental au début, au fur et à mesure que nous progressons, nous voyons comment rien dans cet univers ne se produit par des conceptions fortuites et comment tout est connecté, donc nous avons toujours la motivation de continuer à grandir en tant que sauveteurs afin de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, qui ne sont pas rares! Nous connaissons même un grand nombre de personnages charismatiques qui vivent à proximité immédiate de la Place Pokémon et qui nous accompagnent dès les premières mesures de ce titre, même s’il faut préciser que celles-ci ne subissent pas une grande évolution, comme cela pourrait arriver dans d’autres jeux de thème similaire, puisque la croissance personnelle est réservée, avant tout, à notre duo de protagonistes .

Ainsi, terminer l’histoire principale prend environ 17 heures, selon notre capacité à explorer ces donjons générés aléatoirement. Cependant, l’une des principales caractéristiques de ce premier titre est la grand nombre d’aventures que nous vivons une fois que nous avons vu les crédits, nous avons donc une très bonne excuse pour continuer à voyager et à explorer ce monde spécial.

L’exploration, l’élément principal du genre Mystery Dungeon

Le genre Mystery Dungeon remonte à l’époque de SNES au Japon (c’est-à-dire Super Famicom), donc, lorsque les titres originaux de Pokémon Mysterious World ont été mis en vente, ils n’ont inventé aucune formule magique (oui, nous devons disent que la plupart des titres de ce genre sont l’œuvre de l’actuel Spike Chunsoft). Mais pourquoi ont-ils eu autant de succès? Qu’est-ce qui fait qu’ils ont maintenant une véritable légion de joueurs derrière eux? Eh bien, évidemment, cela est dû au mélange de créatures de poche avec des histoires mémorables et avec la mécanique de ce genre qui nous met à l’épreuve à chaque étape que nous prenons.

Ainsi, dans DX Rescue Team, nous entrons donjons générés aléatoirement, donc nous ne trouvons jamais deux exactement les mêmes zones. L’objectif de ces territoires est de se déplacer à travers eux à la recherche des escaliers qui nous donnent accès à l’étage suivant, comme ça encore et encore, jusqu’à la fin. Mais que serait un jeu vidéo si nous n’étions pas testés? Par conséquent, nous trouvons également d’autres Pokémon qui essaient de nous vaincre et que nous perdons tous les objets et tout l’argent que nous avons avec nous. Il faut endurer jusqu’au bout, tout est de sauver ceux qui en ont besoin!

Et en parlant de sauvetage, en tant que bonne équipe de sauvetage, nous sommes, Nous recevons les demandes des clients (soit via notre boîte aux lettres de base ou le tableau de mission du messager Pelipper) dans lequel nous sommes invités à sauver un Pokémon, rechercher un objet sur un territoire, livrer un objet à un client ou accompagner un client à un autre créature qui se trouve dans un territoire. Alors que les missions dans lesquelles nous avons dû mettre fin aux criminels ont été sacrifiées afin d’être un peu plus fidèles à ce qui a été vu à l’origine, les “superrivals” couvrent ce vide, car ce sont de puissants ennemis qui nous attendent dans certains donjons et nous donnent de grandes récompenses si nous parvenons à les vaincre. Bien sûr, si quelque chose n’a pas changé, c’est que nous continuons points d’explorateur et, à mesure que nous augmentons la portée, nous avons accès à de meilleures fonctions qui facilitent, dans une certaine mesure, nos incursions dans les donjons, comme un plus grand nombre d’objets ou la possibilité de créer différents équipements d’exploration que nous pouvons sélectionner avant le lancement pour explorer . Nous ne pouvons pas non plus oublier que Il y a une possibilité qu’ils sauvent notre équipe au cas où nous tomberions vaincus sur un territoire, et pour cela, nous devons uniquement nous connecter à Internet et publier une pétition sur un tableau auquel tout joueur peut accéder pour nous sauver, bien que si nous voulons qu’un ami particulier nous sauve, nous devons seulement utiliser le système de mot de passe, qui est de nouveau présent. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de se sauver en utilisant un autre équipement que les Pokémon tombés vaincus.

Comme nous le voyons depuis le début, Notre expérience avec DX Rescue Team est totalement différente de ce que nous avons eu avec Red Rescue Team et Blue Rescue Team, puisque ce remake est l’évolution de nombreuses mécaniques que nous avons vues au fil des livraisons ultérieures de Nintendo DS et Nintendo 3DS.

La principale nouveauté est que le mouvement de base a disparu nous pourrions le faire si nous appuyions sur le bouton A, alors maintenant nous sommes obligés d’utiliser à tout moment l’un des quatre mouvements que nos personnages ont depuis que nous nous sommes aventurés dans le premier donjon. En fait, le bouton A a pour fonction de sélectionner le mouvement le plus approprié pour faire face à l’ennemi qui coupe notre chemin, il agit donc comme un raccourci. Mais il n’y a rien à craindre! Le jeu met à notre disposition la possibilité d’obtenir différents éléments qui nous font récupérer PP.

Malgré cela et d’autres changements, le jeu présente encore quelques difficultés ce qui signifie que, à de nombreuses reprises, nous devons nous arrêter pour réfléchir à ce que sera notre prochain mouvement (contrairement à la première sensation que le version d’essai disponible sur le Nintendo Switch eShop). En fait, cela est dû, avant tout, à la nouvelle fonction d’enregistrement automatique, car après chaque pas que nous faisons, après chaque mouvement que nous faisons, le jeu est responsable de sauvegarder le jeu, ce qui nous fait sentir que nous sommes en danger à tout moment. Que nous sommes tombés vaincus et avons perdu tous les objets qui nous avaient tant coûté à réaliser? Comme il n’y a rien d’autre que de les récupérer par d’autres moyens, car la sauvegarde automatique ne peut pas être désactivée et nous oblige à adopter d’autres stratégies face à l’exploration des territoires mystérieux.

En fait, ces changements de mécanique principale semblent renforcés grâce au fait que nous trouvons également des ennemis plus puissants dans les différents territoires, ce qui est plus qu’évident lorsque, à certaines occasions, nous voyons comment nous tombons vaincus dans les premiers étages des donjons par un seul mouvement d’un Pokémon ennemi. Même maintenant, les boss ont des compétences et des mouvements qui les rendent beaucoup plus laborieux que dans les titres originaux.

Par conséquent, nous pouvons parler d’avoir un courbe de difficulté bien travaillée ce qui rend le jeu de plus en plus exigeant, mais proposant toujours des défis qui sont possibles grâce à notre travail acharné et aux différents éléments disponibles. Il y a beaucoup de changements de gameplay, et bien que certains puissent nous faire croire que cette livraison est devenue trop simple (surtout nous avons ce sentiment dans les premières heures), la vérité est que nous avons vite constaté que parvenir à la fin de l’histoire principale n’est pas précisément une promenade ou un chemin de roses.

Je te veux dans mon équipe de sauvetage!

Les équipes de sauvetage ont besoin de nombreux membres pour pouvoir remplir chacune et chacune des missions qui leur viennent par différents moyens, donc Un autre des principaux éléments de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team est la possibilité de recruter des partenaires. Après que ce système a été remplacé par un autre dans Pokémon Megamisterious World, dans le titre de Nintendo Switch, la version la plus classique est de retour, celle dans laquelle, après avoir vaincu des créatures dans les territoires mystérieux, nous avons des chances de rejoindre notre groupe De cette façon, nous commençons les explorations par un maximum de 3 membres, mais si nous recrutons de nouveaux membres, le groupe peut atteindre 8, ce qui nous donne un certain avantage sur certains des défis qui nous attendent. De plus, de cette façon, nous pouvons ajouter de nouveaux Pokémon à l’équipe dans le cadre de la récompense de certaines missions et, comme nouveauté, nous trouvons également certains de ces monstres évanouis dans les donjons, donc dès que nous leur donnons une pomme, ils sont reconstitués et Ils viennent avec nous pour explorer.

Si vous faites partie de ceux qui ont joué avec les équipes de sauvetage d’origine, vous vous souviendrez sûrement que le système de recrutement pouvait être trop aléatoire à certaines occasions, et bien que lorsque nous étions sur un étage, nous pouvions voir une liste avec les Pokémon que nous pouvions recruter, la vérité est que tout dépendait du hasard, d’avoir des objets qui augmentent les chances et d’avoir acheté la Zone de loisirs opportune. Dans DX Rescue Team ce système a été considérablement amélioré, et maintenant il n’est pas nécessaire d’avoir un Camp (les substituts des Aires de Loisirs) pour obtenir de nouvelles recrues car, lorsque nous recrutons, nous pouvons voir si nous avons le Camp nécessaire. Que se passe-t-il si nous ne l’avons pas? Eh bien, une fois l’exploration terminée, cette créature ne rejoint pas définitivement notre groupe, mais elle nous donne quelques pièces pour le bon temps qui s’est passé avec nous.

Et en parlant de Camps, la façon de les obtenir reste la même, car une fois que nous avons suffisamment progressé dans l’histoire principale, le magasin Wigglytuff ouvre sur la place Pokémon et nous permet de les acheter, bien qu’il convient de noter que certains autres ne peuvent les obtenir que lorsqu’un Pokémon spécial est nous unit. Bien sûr, un nouvel objet a été ajouté, le “Wigglyphere”, qui nous permet d’invoquer ce personnage à tout moment dans un donjon pour acheter des Camps, ce qui facilite également le retour de certains membres dans notre base.

Comme nous l’avons dit, les camps sont les successeurs des aires de loisirs, et ils ont des changements importants. Pour commencer, Ce ne sont plus des zones à explorer, mais c’est un menu dans lequel on voit nos créatures avec un aspect totalement pixélisé. Ainsi, alors que nous écoutons leurs mélodies caractéristiques et que nous voyons en arrière-plan une image artistique, nous pouvons gérer ces membres et leur donner des bonbons. Cependant, les jelly beans que nous avons trouvés dans DX Rescue Team sont de deux types, arc-en-ciel et DX, et servent à améliorer les statistiques et à apprendre talents. Et quels sont les talents? Ce sont l’évolution du système IC (Intellectual Coefficient) qui nous a fait acquérir plusieurs compétences. De cette façon, vous ne pouvez apprendre qu’une compétence par créature, mais certaines d’entre elles sont vraiment utiles, car nous les trouvons de tous types, de la «camaraderie», ce qui facilite l’ajout de nouveaux membres à notre équipe de sauvetage, à ceux qui ne dépensent pas de PP lors de l’utilisation de mouvements ou n’augmentent pas l’expérience acquise à la fin d’un combat. Nous recherchons toujours des bonbons pour continuer à grandir en tant que sauveteurs!

Et la vérité est que, bien que maintenant tout ce système soit beaucoup plus pratique, nous ne nierons pas que nous pensons qu’il manque une partie de l’esprit de l’original, car il y avait beaucoup de joueurs qui se sont aventurés à reprendre de nouvelles aires de loisirs simplement parce qu’ils pouvaient visiter de nouveaux environnements qui ont supprimé les hoquets de la génération Game Boy Advance et Nintendo DS.

Une évolution complète de ce qui a déjà été vu et entendu dans les titres originaux

Depuis sa première présentation au grand public, l’un des aspects qui a le plus retenu l’attention de Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team est son section artistique, dans lequel nous voyons les environnements et les créatures comme s’il s’agissait d’une œuvre d’art. Bien qu’il soit passé de l’utilisation de sprites bidimensionnels à des graphiques 3D, l’essence de ce qui était le début de cette saga est toujours là, et nous trouvons des zones vraiment travaillées qui rendent justice aux environnements qui étaient déjà apparus dans Red Rescue Team et dans Blue Rescue Team. En fait, nous devons faire une mention spéciale aux zones qui font les entrées de certains donjons, car elles sont toujours aussi spéciales. Nous ne pouvons pas non plus mentionner que ce nouveau moteur graphique 3D a été exploité de la meilleure façon possible grâce à l’inclusion de certaines scènes animées qui aident à élargir certaines des situations que nous trouvons tout au long de l’histoire principale. Par exemple, les puissants patrons qui nous attendent au bout de certains territoires font des entrées totalement spectaculaires dans lesquelles ils nous montrent à quel point ils sont impatients de nous affronter.

Si on parle de aspect sonore, la vérité est qu’il y a peu à dire, car nous trouvons de nouvelles versions de chacune des chansons que nous avons déjà entendues il y a 15 ans. Est-ce à dire que ce n’est pas une bande-son en hauteur? Bien au contraire! Toutes ces nouvelles versions continuent d’évoquer les mêmes thèmes que les thèmes originaux et contribuent à créer la bonne atmosphère pour chaque instant. Ainsi, dans ce jeu, il y a des thèmes très joyeux (qui n’est pas heureux de réussir une mission de sauvetage?), Mais aussi ceux les plus émotionnels qui sonnent dans certains des moments les plus difficiles du développement de l’histoire principale. Cependant, il y a un aspect que nous avons manqué, et c’est l’inclusion d’un jukebox qui nous permet d’écouter les différents thèmes du jeu, comme d’habitude puisqu’il a été inclus pour la première fois dans Explorers of Heaven, la troisième édition de la Deuxième tranche de cette saga.

Par conséquent, nous pouvons en parler Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX est l’évolution naturelle de toutes ces mécaniques qui ont été introduites et perfectionnées tout au long de ces années dans lesquels nous avons reçu différentes livraisons de ces jeux avec uniquement et exclusivement des monstres de poche. Cependant, certains de ces changements peuvent ne pas plaire à tous les joueurs qui ont les titres originaux sur un piédestal, car certains peuvent trop «rompre» avec ce qui a déjà été établi, mais la vérité est qu’il est nécessaire de continuer à avancer et présenter de nouvelles mécaniques et des changements pour que ce ne soit plus pareil. Nous n’allons pas nier qu’à certaines occasions, on pense même que certaines mécaniques ont été simplifiées pour toucher un plus grand nombre de joueurs. Cela signifie-t-il donc que ces changements mis en œuvre sont pour le pire? A aucun moment nous n’avons ce sentiment et aucune des modifications ne semble déplacée, car elles aident à créer un produit consolidé dans lequel on constate que ses développeurs appliquent tout ce qu’ils ont appris tout au long de ces années. Même jeu, mais un gameplay différent qui nous fait sentir qu’il est totalement différent à certains égards! Ce que nous devons garder à l’esprit est quelque chose qui se passe depuis que le Pokémon Mystery Dungeon a fait le saut en 3D, et il a perdu une certaine fluidité, à la fois dans les différents menus que nous naviguons et dans les donjons qui Nous explorons

De plus, pour cette nouvelle édition finale refaite à partir de zéro, elle a été utilisée pour ajouter également des Pokémon de générations ultérieures, car nous devons nous rappeler que, lorsque les titres originaux ont été mis en vente, nous étions dans la troisième génération, c’est-à-dire explorer la La région de Hoenn et toutes les créatures qui l’ont habité. 15 ans plus tard, nous explorons la nouvelle région de Galar, et pendant tout ce temps, de nouvelles espèces ont été découvertes, dont certaines n’ont pas voulu manquer l’occasion d’apparaître sur DX Rescue Team.

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team – Un remake qui dépasse de loin ce que nous attendons de lui

Dans Pokémon Mysterious World: Rescue Team DX, nous pouvons revivre cette aventure de Blue Rescue Team et Red Rescue Team qui a déjà attiré notre attention il y a 15 ans. Son histoire émotionnelle principale est restée intacte et les plus grands changements se trouvent dans sa jouabilité, car certains éléments que nous tenions pour acquis ont maintenant été réinventés pour nous fournir un gameplay totalement différent qui, dans de nombreux cas, nous fait ressentir des sensations complètement différentes. De plus, pour cette nouvelle version de Nintendo Switch, de nouveaux contenus ont également été ajoutés, tels que de nouvelles créatures qui n’étaient pas présentes dans les jeux originaux. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu complètement parfait, car il y aurait encore une petite marge d’amélioration, la vérité est que cette nouvelle version parvient parfaitement à remplir sa tâche de porter les jeux originaux à la génération actuelle, tout en profitant de renouveler ce déjà vu et joué. Il est temps de former notre propre équipe de sauvetage!

Nous avons analysé Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team grâce à un code numérique fourni par Nintendo Espagne. Version analysée: 1.0.0

Il est temps de former (encore) une équipe de secours!

Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team est l’édition finale et la plus complète de deux jeux classiques qui ont été mis en vente au cours des générations précédentes. Bien qu’il s’agisse essentiellement de la même histoire, ce sont précisément les changements dans sa jouabilité et les ajouts qui lui donnent l’impression d’un titre nouveau et totalement renouvelé.

PROS

Rénovation totale de certaines mécaniques de jeu qui, dans bien des cas, nous devons adopter des stratégies totalement différentes

Des graphismes totalement nouveaux qui correspondent parfaitement à l’esprit des jeux originaux

Quelques ajouts concernant Blue Rescue Team et Red Rescue Team

CONS

La perte de fluidité dans les menus et dans l’exploration dont souffre la saga depuis son passage dans 3DS

La nouvelle fonctionnalité d’enregistrement automatique, même si elle contribue à créer un défi plus important, peut ne pas plaire à tout le monde

Les camps ne sont pas des zones à explorer car les zones de loisirs étaient

