Pokémon Or et Argent dans Animal Crossing: New Horizons?

Le titre par excellence qui ravit tous les joueurs à ce jour en 2020 et surtout en quarantaine, est Animal Crossing: New Horizons. Et ce n’est pas moins, puisque les fans attendaient depuis sept ans un titre principal de la saga du quartier. Nous devons également nous rappeler que ce titre a subi un retard étrange afin qu’il soit sorti aussi poli que possible, quelque chose que les fans n’aimaient pas beaucoup au début, mais maintenant la communauté apprécie.

Guide complet de Animal Crossing: New Horizons

Un fan recrée Johto sur son île

Dans Animal Crossing: New Horizons, nous pouvons créer notre île à notre gré, oui, avec beaucoup d’efforts. Il existe de nombreuses créations de fans qui sont vues ces jours-ci sur les réseaux, certaines d’entre elles étant la mer de l’incroyable. Il y en a sans aucun doute un qui a retenu notre attention, et c’est qu’un fan japonais a recréé une partie de son île Pokémon or et argent. Il a créé avec un pixel art méticuleux, des tuiles pour recréer le pays de Johto, et a même interagi avec différents entraîneurs, Pokémon (comme la scène mythique des Gyarados rouges), ou même recréé des scènes du jeu lui-même. Voulez-vous voir cette curieuse vidéo? Et bien sans plus tarder nous vous laissons avec lui:

Voir aussi

La vérité est que ces choses nous surprennent beaucoup et sont très agréables à voir. Et vous, aimez-vous ces loisirs?

Source

Connexes