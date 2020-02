Pokémon Quest et Nintendo Labo s’associent dans un numéro Yochinen

Avant que quelqu’un ne soit plus excité par le compte, vous devez réduire un peu le battage médiatique. Ce collaboration entre Pokémon Quest et Nintendo Labo Il ne sera à votre portée que si vous êtes des enfants de jeunes enfants japonais abonnés au magazine Yochinen. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez facilement obtenir une version en carton Pikachu, Eevee ou Bulbasaur. Parce que, qui n’a jamais pensé, “Je souhaite un Bulbasaur au carré.” Mais ils ne sont qu’au Japon (comme tant d’autres choses), du moins pour l’instant. En tout cas, et si vous trouvez l’idée intéressante, continuez à descendre! Nous vous montrons les dessins de ces trois Pokémon emblématiques dans sa version Labo.

Pokémon Quest rencontre Labo

Cette collaboration intéressante rassemble deux des paris les plus récents et les plus curieux de Nintendo: Pokémon Quest, ce jeu atypique de la franchise, dans lequel les Pokémon maillés effectuent des missions sur smartphone et Switch; et Nintendo Labo, qu’allons-nous vous dire? Les cartons de Nintendo. Eh bien, ces deux paris ont rejoint un certain nombre du magazine pour enfants Yochinen, qui comprenait les versions “Labo” du Bulbasaur, l’Eevee et le Pikachu de Pokémon Quest (Quoi de mieux qu’un Pokémon quadrillé pour un carton ). Les trois peuvent être montés et connectés au Joy-con de Nintendo Switch, ce qui leur permet d’être contrôlés par télécommande, comme c’est le cas avec d’autres produits Nintendo Labo.

En contournant le fait que vous n’êtes probablement pas des enfants de la maternelle japonaise, aimeriez-vous obtenir ces cartes?

