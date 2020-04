Pokémon Rumble Rush va s’arrêter cet été, un an seulement après son lancement

Jeu de smartphone Pokémon Rumble Rush devrait fermer ses portes en juillet, un peu plus d’un an après son lancement.

L’application, qui fonctionne toujours en ligne, verra son service résilié à partir du 22 juillet à 01h59 UTC. Cela signifie que les fans ne pourront plus télécharger, mettre à jour ou même jouer au jeu (merci, Serebii). De plus, il a été révélé que vous ne pourrez plus acheter les Poké Diamonds du jeu, et un remboursement pour les Poké Diamonds inutilisés sera disponible à partir de la date de fermeture de l’application.

Un certain nombre d’événements sont toujours prévus pour se dérouler dans l’application avant cette date, mais il est assez triste – et sans doute agaçant pour les joueurs – de voir le jeu se fermer complètement après un si court laps de temps. Les arguments pour et contre les jeux numériques et centrés sur Internet ont été vains, mais cela sert à coup sûr de “ con ” assez important pour les expériences en ligne uniquement. Depuis le 22 juillet, nous ne pourrons plus jamais jouer au jeu.

Êtes-vous triste de le voir partir? Cela vous laisse-t-il des inquiétudes pour d’autres jeux en ligne à l’avenir? N’hésitez pas à partager vos réflexions avec nous ci-dessous.

.