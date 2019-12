Pokemon Run Marathon annoncé en Thaïlande

La société Pokemon et la société thaïlandaise Change ont annoncé un marathon Pokemon Run à Bangkok, en Thaïlande.

Le marathon aura lieu le 26 janvier 2020 à Bangkok. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui sont intéressés. Tous les participants recevront un pack de course contenant des médailles, un T-shirt, un sac à cordon et bien plus encore. Un bandeau d'oreilles Pikachu est disponible en pré-commande.

Découvrez les photos ci-dessous:

Plus de détails et page officielle ici.

