Pokemon Scale World Kanto: Rouge, Snorlax, Lance et Dragonite en précommande

Le NintendoSoup Store prend désormais des précommandes internationales pour la dernière série de figurines Pokemon Scale World Kanto de Bandai.

Pokemon Scale World propose des figurines à l’échelle 1/20 de Pokémon et des entraîneurs Pokémon. Ces figurines sont en plastique.

Venir en juillet 2020 est un ensemble qui comprend Lance et Dragonite, et le lancement en août est un ensemble qui comprend Red, Snorlax et Poke Flute. Les deux ensembles sont exclusifs à Premium Bandai. Le NintendoSoup Store accepte désormais les précommandes internationales pour les deux ensembles. Découvrez-les ci-dessous:

Pokemon Scale World Kanto: Rouge, Snorlax et Poke Flute (acheter)

Pokemon Scale World Kanto: Lance et Dragonite (acheter)

