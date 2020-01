“Pokémon Sword and Shield” a un anime gratuit sur YouTube

Épée et bouclier Pokémon, bien qu’il soit arrivé sur la Nintendo Switch en novembre dernier, il fait beaucoup de bruit au début des années 2020. Au-delà des extensions révélées la semaine précédente, il a été annoncé aujourd’hui que le titre aura un série animée totalement gratuite sur YouTube. Son nom est Pokémon: Ailes du crépusculeet le premier épisode est déjà disponible. Vous pouvez en profiter ci-dessous:

Il convient de noter, en passant, que l’anime est la responsabilité de The Pokémon Company, tandis que l’animation est fournie par Studio Colorful. Ce dernier se distingue par ses “designs visuels chaleureux et accueillants, ainsi que par ses techniques photographiques dynamiques”. L’entreprise promet un total de 7 épisodes, qui sera lancé mensuellement sur la chaîne Pokémon officielle jusqu’à l’été. Ne vous attendez pas à des chapitres trop longs, eh bien ils dureront environ 5 minutes chacun.

Le monde Pokémon évolue à mesure que les entraîneurs explorent la région de Galar, et cette nouvelle ère prendra vie dans la série animée créée par l’un des principaux studios d’animation au Japon.

Comme l’épée et le bouclier Pokémon, l’histoire de la série se déroule à Galar. “Les ailes du crépuscule montreront en détail les rêves des habitants de Galar, les réalités auxquelles ils sont confrontés, les défis qu’ils doivent surmonter et les conflits qu’ils doivent résoudre”, a déclaré la société. En outre, de nombreux Pokémon qui ont fait leurs débuts dans le jeu susmentionné apparaîtront. Si vous l’avez joué, vous saurez sûrement de quoi nous parlons.

Shingo Yamashita est le réalisateur de Pokémon: Wings of Twilight, tandis que le scénario a été écrit par Sou Kinoshita. Yusuke Takeda et Takamasa Masuki sont responsables de la direction artistique et Shin Ogasawara est en charge de la conception des personnages. Rappelez-vous que la semaine précédente a été annoncée L’île d’armure et les neiges de la couronne, des extensions de Pokémon Sword and Shield qui arriveront respectivement fin juin et automne.

