Pokémon Sword and Shield bat de nouveaux records de ventes au Japon

Nous avons déjà signalé à quel point l’épée et le bouclier Pokémon se vendaient bien. Pourtant, il était encore en suspens pour savoir si les dernières entrées de la longue série Pokémon auraient des jambes. Grâce aux informations récentes de la publication de jeux japonais Famitsu, nous savons maintenant que Pokémon Sword and Shield a battu un record de ventes important.

Pokémon veut vendre le meilleur

Famitsu en contient beaucoup dans sa publication hebdomadaire. Les critiques, les actualités et les registres de ventes fournissent des informations détaillées au public des joueurs. Eh bien, Sword et Shield se sont classés au premier rang des ventes au cours des neuf dernières semaines, dominant la section des records de vente sans fin en vue. Le détenteur du record précédent était Pokémon Diamond and Pearl. En tant que tel, c’est la première fois qu’un jeu se classe au premier rang de manière aussi constante depuis 2006.

Considérant que Nintendo a récemment annoncé des extensions DLC pour Sword and Shield et que Pokémon GO s’est avéré être l’un des jeux mobiles les plus rentables de 2019, la série Pokémon est en mesure de faire de la société une somme d’argent importante au cours de cette décennie .

