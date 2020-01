Pokémon Sword and Shield – Conflit autour de la passe d’extension

Tout au long de 2019, avec l’arrivée imminente de Épée et bouclier Pokémon et les différentes nouvelles et nouveautés que nous découvrions, ont commencé à générer une controverse qui a fini par conduire à une bataille rangée entre deux groupes. D’une part, un secteur a apprécié les titres pour ce qu’ils proposaient, et défendu (ou du moins compris) les décisions de GAME FREAK. En revanche, un autre secteur a accusé le développeur de “Vague”, entre autres termes, pour ne pas avoir inclus toutes les créatures disponibles à ce jour ou parce que le titre ne semblait pas répondre aux «standards» d’un jeu 2019 en termes de graphisme, de résolution ou d’aspects plus techniques.

Une fois l’épée et le bouclier Pokémon mis en vente, il était assez clair quel groupe était la majorité. En seulement une semaine, les livraisons de la huitième génération avaient atteint les 6 millions d’unités vendues dans le monde entier, battant n’importe quel record déjà établi par d’autres jeux Nintendo Switch. Je ne serais pas surpris que, face à la prochaine réunion d’investisseurs Nintendo (tenue fin janvier), nous ayons découvert que ces jeux ont déjà vendu 10 millions d’unités.

La question des ventes mise à part, il semble que la situation se soit apaisée après le lancement. Il y a eu des plaintes et avis raisonnables (Nous avons déjà dit que ce n’était pas un jeu parfait et qu’il avait des défauts), et il y avait encore quelques internautes contre ces titres, mais ce n’était pas la même situation. Cependant, la récente annonce de la Pass d’extension pour l’épée et le bouclier Pokémon Il a de nouveau réveillé un géant endormi. Ou en référence à un chapitre des Simpsons: “les flammes de la haine sont attisées”.

Le même, mais différent?

Si vous me l’aviez demandé il y a quelques jours, je vous aurais dit que Je n’aurais jamais attendu un DLC pour une livraison principale de Pokémon. Principalement parce que, de mon point de vue, il était difficile de proposer aux enfants ou à leurs parents de payer pour un contenu supplémentaire supposé, bien que la réalité actuelle soit que de nombreux parents paient pour un contenu similaire ou des abonnements en ligne pour leurs enfants. Nous étions tellement habitués à troisième éditions habituelles Je n’aurais pas été surpris de voir plus tard (pas pour cette année) une sorte de “Maxispada et Maxiescudo Pokémon” avec de nouveaux contenus et quelques changements. Mais nous y voilà, avec un pass d’extension qui apportera deux nouvelles grandes zones, de nouvelles aventures et de nombreux anciens Pokémon (et quelques nouveaux).

Cependant, les critiques et les accusations envers GAME FREAK pour un mouvement n’ont pas tardé soi-disant «rampant” Comment osent-ils lancer le DLC et “bloquer” les Pokémon avec lui? Il semble que nous soyons revenus à l’été dernier, quand il a crié au ciel pour la décision de ne pas activer tous les Pokémon (quelque chose dont nous avons déjà parlé à l’époque). Mais … est-ce vraiment aussi mauvais qu’il n’y paraît? C’est un peu ironique, étant donné qu’en 2017, avec l’annonce de Pokémon Ultrasol et UltramoonIl y avait aussi beaucoup de plaintes, mais juste le contraire: pour avoir lancé une “réédition” alors que ce contenu aurait pu être du DLC. Pourquoi alors oui et pas maintenant? La raison est simple: les décisions de GAME FREAK ils ne plairont jamais à tout le monde. Il y aura toujours un secteur (généralement minoritaire, mais qui se démarque dans les réseaux sociaux) qui n’est pas d’accord avec une décision, même si elle est objectivement meilleure.

Comme on dit dans La que se avecina (je n’aime pas la série, mais j’aime faire des références): “esprit froid”. Quoi différence Y a-t-il à première vue entre les deux options (lancer une réédition avec du nouveau contenu ou lancer un DLC numérique pour le jeu original)? En principe aucun. GAME FREAK a toujours profité de son travail avec un jeu pour lancer une réédition et introduire des idées qui ne pouvaient pas figurer dans le titre d’origine (à la seule exception de Pokémon X / Y), que ce soit mini-jeux, mouvements, Pokémon supplémentaires ou changements dans l’histoire. Ce pass d’extension n’est pas si différent d’un «Maxiespada et Maxiescudo». Mais en même temps, ça l’est. Il existe des différences d’importance et, bien que certains n’aiment pas le reconnaître, les avantages sont choisis vers le côté DLC.

En premier lieu, parce que le travail, par exemple, de Pokémon Ultrasol et Ultramoon ne consistait pas uniquement à mettre le Surf Mantine ou les Ultrathresholds et quelques créatures supplémentaires ici et là. Ils ont apporté des modifications à l’histoire principale qui les ont finalement forcés à travailler avec le jeu dans son intégralité et pas seulement dans le développement du nouveau contenu. Et cela s’est produit avec toutes les troisièmes éditions spéciales. La seule exception était Pokémon Blanc 2 et Noir 2, car encore une fois GAME FREAK a voulu essayer quelque chose de différent et a décidé de créer des suites avec une histoire totalement nouvelle.

Dans Pokémon Sword and Shield, nous aurons une passe d’extension qui comprendra deux nouvelles zones dans le style de la zone sauvage: L’île d’armure et Les neiges de la couronne. Il y aura de nouvelles histoires, des personnages, des fonctions et du contenu, et surtout, n’affectera pas le jeu principal. Pour la première fois, GAME FREAK peut “oublier” le jeu principal et concentrer tous ses efforts sur la création de nouveaux contenus au lieu de modifier ce qu’ils avaient déjà fait. C’est un autre soulagement pour les joueurs. D’une part, car ce mouvement ne les oblige pas à acheter un nouveau jeu à 60 €; et de l’autre, parce qu’ils n’ont pas à recommencer la même histoire (avec quelques changements mineurs) pour profiter de l’actualité. Avez-vous terminé le jeu et voulez-vous autre chose? Vous l’avez ici, à un prix inférieur et sans avoir à répéter ce qui précède.

La vague de rejet

Malgré les choses qu’ils ont révélées, qui prédisent que cette expansion aura beaucoup de nouveaux contenus, cela est réapparu montée d’agressivité Au développeur. D’une part, il y a des gens qui prétendent que ce DLC n’est rien de plus que “contenu coupé de facturer plus “, tandis que d’autres soulignent que c’est la preuve que GAME FREAK reconnaît que l’épée et le bouclier Pokémon sont faits”à moitié pressé” Non et non.

En dehors de cela, le développeur a déjà dit qu’elle est travaille actuellement sur ce contenu et en plus de cela, ils ont une autre personne en tant que réalisateur Ohmori (directeur de Sword and Shield Pokémon), nous avons tellement d’exemples créés dans l’industrie du contenu après le lancement. Le décès de Fire Emblem Three Houses S’agissait-il également de contenu coupé? Celui de Xenoblade 2 ou celle de La légende de Zelda: le souffle de la nature aussi (ces deux ont révélé AVANT le lancement des jeux)? Et si nous regardons en dehors de Nintendo, la liste est interminable. Existe-t-il une règle non écrite qui autorise cette stratégie à d’autres sociétés, mais pas à GAME FREAK? Et oui, il y a des jeux ou des entreprises qui offrent ce contenu supplémentaire gratuitement (par exemple, Splatoon 2 ou ARMS), mais il est important de se rappeler que ce sont des entreprises après tout. Ils génèrent des produits pour obtenir un avantage qui leur permet de continuer à travailler et à travailler. Ils ont le droit de facturer leur travail s’ils le souhaitent, tout comme nous avons le droit de l’acheter ou non.

Certains diront que je ne peux pas comparer ces jeux avec Pokémon Sword and Shield à cause de “à moitié fait et pressé”, alors que ce n’est pas le cas. C’est quelque chose dont j’ai parlé longuement et durement dans mon analyse. Ils ont des défauts et aspects à améliorer, mais à chaque pas que j’ai fait, je pouvais remarquer excellent travail qui a été mis dans la création de ces titres, et bien sûr, ils ne semblaient pas être un demi-match à aucun moment. Ces défauts n’ont pas fait un mauvais match ni fait de course. Bien sûr, c’est mon opinion et chaque personne a sa propre opinion. Mais une chose est que vous n’aimez pas quelque chose ou que cela ne semble pas suffisant et une autre est accuser de faire un mauvais jeu ou de retirer du contenu pour le revendre plus tard à un peuple qui travaille sans relâche depuis 3 ans sur ces livraisons. Je pourrais parler à nouveau de «s’ils l’avaient retardé, ils auraient pu mettre ce contenu», mais c’est quelque chose dont j’ai déjà parlé à l’époque dans un autre article.

Et enfin, j’arrive à la partie la plus conflictuelle et la plus étrange. Les joueurs insatisfaits de la version originale ont applaudi aller y compris l’ancien Pokémon petit à petit comme DLC (sous ce hashtag exigeant #BringBackNationalDex). Bien que personnellement je ne pense pas que ce soit possible, GAME FREAK décide de le faire, mais maintenant les plaintes reviennent avec l’excuse de “paywall», C’est-à-dire avoir à payer pour accéder à ces nouveaux Pokémon. Eh bien, c’est faux.

D’autant plus qu’ils l’ont bien précisé dans la présentation: le nouveau Pokémon (compris comme «nouveau» les anciens monstres non disponibles actuellement et les nouvelles créatures introduites dans cette extension) arrivera à tous les joueurs gratuitement, qu’ils achètent ou non la carte d’extension. Si vous ne disposez pas de la carte d’extension, vous ne pouvez pas accéder aux zones pour les capturer, mais il existe d’autres options pour les obtenir. Vous pouvez toujours les échanger avec un autre joueur (apparemment, il est maintenant difficile pour certains d’avoir à échanger des Pokémon dans un jeu Pokémon). Ou vous pouvez même participer au Raids Dinamax de ces Pokémon même si vous ne disposez pas de l’extension (bien que cela n’inclue probablement pas le nouveau mode coopératif des Neiges de la Couronne). Et même certains mauvais, vous pouvez vous tourner vers ACCUEIL Pokémon. Oui, cela nécessitera probablement un abonnement. Mais (en l’absence de plus d’informations de GAME FREAK sur ce service et s’il est inclus ou non dans la Banque Pokémon), il s’avère maintenant que de nombreux joueurs qui se plaignent ont du mal à utiliser ce service lorsqu’ils ont payé pour la Banque Pokémon 6 ans. Je l’ai déjà dit et je le répète: GAME FREAK ne fait pas rien de différent à ce qu’ils ont fait auparavant. Mais apparemment, rien ne s’est passé avant et maintenant c’est arrivé.

Échecs publicitaires

Tout ne sera pas loué, que ce soit clair. Je n’ai pas peur de dire qu’il y a des choses à propos de cette carte d’extension qui ils ne me semblent pas bons, et c’est surtout sa forme de vente. Au lieu de vendre une seule passe pour les deux jeux (Sword and Shield), Chaque jeu a sa propre passe d’extension. Je peux comprendre que cela est dû aux différences entre les versions (telles que les nouveaux personnages Sophora et Dreo, chacun exclusif à une version), mais il aurait pu être programmé comme un seul passage qui active certaines choses en fonction de l’édition que vous jouez.

D’un autre côté, je comprends aussi que la chose «habituelle» est qu’une personne achète une seule édition et que GAME FREAK le pense. Cependant, il y a des joueurs qui aiment avoir les deux versions pour pouvoir les avoir tous, ou cela peut être le cas de deux personnes jouant avec la même Nintendo Switch et chacune ayant une édition différente. Cela aurait été un bon geste pour les deux éditions d’utiliser la même passe et de ne pas avoir à acheter une passe pour chaque match.

Je pense aussi que ce qui a soulevé plus de cloques chez les fans a été proximité de l’annonce. Cela ne fait que quelques mois depuis le lancement de Pokémon Sword and Shield, et oui, de nombreux joueurs ont beaucoup apprécié cette période (moi y compris). Mais l’annoncer maintenant n’a pas plu à beaucoup. Bien sûr, il est possible que même s’ils l’avaient annoncé en juin, avec la sortie surprise du premier contenu, cela aurait causé le même remue-ménage.

Pokémon Sword and Shield: l’analogie parfaite

Je n’ai pas dit la volée “d’analogie parfaite”. “Sword” et “Shield” représentent parfaitement la situation que nous vivons au jour le jour Avec ces titres. Peu importe ce que fait GAME FREAK, il y aura toujours des gens brandissant l’épée pour les attaquer et il y en aura d’autres qui tiendront le bouclier se protéger des dégâts J’ai commenté au début: il y aura toujours un secteur de mécontentement, et c’est parce que chaque personne a ses «attentes» de ce qu’est un «bon jeu Pokémon», et le développeur ne peut pas tous les rencontrer. À la fin de la journée, c’est GAME FREAK qui décide de ce qui est le mieux pour la série et de ce qu’il peut faire en même temps qu’il plaît (à la plupart) de ses fans.

Tout se résume à la fin dans cette phrase populaire: «vivre et laisser vivre” Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire retirer un DLC? Ne l’achetez pas et continuez à profiter du jeu de base. Qu’est-ce qui attire votre attention sur le nouveau contenu? Achetez-le et soutenez le développeur. Vous pouvez discuter et partager vos opinions, mais toujours à partir de le respect. Je ne pense pas que quiconque mérite à nouveau la persécution à laquelle Junichi Masuda et sa compagnie ont été soumis au cours de l’année dernière. Pour ma part, j’attendrai d’avoir plus de nouvelles sur cette expansion avant de l’acheter.

Connexes