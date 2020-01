Pokemon Sword and Shield deuxième jeu le plus vendu depuis des années

Voyez que Pokemon a apporté des fleuves d’encre numériquement parlant depuis un certain temps, avant même le lancement officiel de sa dernière version, Épée et bouclier Pokémon, ou étant plus précis, car ils ont confirmé qu’ils n’allaient pas inclure l’intégralité du pokédex à cette occasion, alors pourquoi raconter l’histoire que les ennemis et les fans de la saga ont regroupé jusqu’à aujourd’hui, en profitant de toutes les nouvelles de ces jeux pour sortir Bile à Mansalva. Cependant, le fait est que, malgré toutes les mauvaises opinions exprimées par certaines personnes, on ne peut nier que, une fois de plus, les créatures de poche ont réussi à captiver le public, malgré les défauts que peuvent avoir, comme tout autre jeu, sans aller plus loin, au Pays du Soleil Levant, ils ont encore une fois fait fureur, brisant le tandem de super ventes de la console hybride de ce côté du monde, formé par Super Smash Bros Ultimate et Splatoon 2 en première et deuxième position des plus vendus respectivement, se déplaçant pour occuper ladite deuxième position de l’épée et du bouclier Pokemon susmentionnés.

Avec des ventes mondiales de 3,3 millions d’unités au Japon seulement, les laisse assez proches des 3,5 millions de Super Smash Bros Ultimate mondiaux, rivalisant ainsi pour ce poste convoité de jeu Nintendo Switch le plus vendu De tout son vaste catalogue, vous verrez ce qui se passera au cours des prochains mois, et avec l’entrée de nouveaux titres forts tels que Animal Crossing: New Horizons.

