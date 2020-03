Pokémon Sword and Shield domine à nouveau les ventes au Japon

Tableaux de vente japonais de Famitsu Ils sont maintenant disponibles pour la semaine du 24 février au 1er mars, révélant que, encore une fois, Épée et bouclier Pokémon Il est revenu au sommet en tant que jeu le plus vendu et le plus populaire auprès du public japonais.

Les deux jeux ont vendu environ 24 886 unités combinées cette semaine, battant la meilleure vente de la semaine dernière, Persona 5 Scramble. La Mega Man Zero / ZX Legacy Collection a fait ses débuts à la sixième place, avec 11 610 exemplaires vendus en Commutateur Ici, nous vous laissons le reste du top 10:

1) [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 24,886 / 3,470,674

2) [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus) {2020.02.20} – 19.504 / 135.499

3) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} – 12,510 / 1,285,095

4) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} – 11.958 / 2.793.235

5) [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 11,635 / 3,581,055

6) [NSW] Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Capcom) {2020.02.27} – 11.610 / NOUVEAU

7) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} – 8.958 / 704.963

8) [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Atlus) {2020.02.20} – 8 889/55 304

9) [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} – 7 650/1 354 554

10) [NSW] Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} – 7.644 / 165.331

Source: Famitsu

.