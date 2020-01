Pokemon Sword and Shield numéro un sur les charts Famitsu pendant neuf semaines

Par Stephany Nunneley,

Samedi 18 janvier 2020 15:38 GMT

Pokemon Sword and Shield est très populaire.

Épée et bouclier Pokémon a maintenu sa place de numéro un sur les charts Famitsu au Japon pendant neuf semaines.

Cela en fait le titre le plus long à avoir maintenu cette position sur le graphique des ventes. En raison de sa résistance au cours des neuf dernières semaines, il a battu le précédent détenteur du record, Pokemon Diamond and Pearl.

Diamond and Pearl a occupé la première place du classement Famitsu pendant huit semaines consécutives après sa sortie en 2006.

Parmi les autres titres Pokemon s’étalant sur plusieurs semaines sur les cartes, citons Pokemon Gold et Silver pendant six semaines et Pokemon Black and White à cinq semaines.

Le détenteur du record avant Diamond and Pearl était la version 2014 de Yo-Kai Watch 2 à sept semaines.

Famitsu calcule les ventes et publie son graphique hebdomadaire depuis 1995.

(Via reddit, My Nintendo News).

