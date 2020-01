“Pokémon Sword and Shield” recevra 2 extensions

Nintendo Il a célébré le premier Direct de l’année, le dédiant entièrement à Pokémon. L’une des annonces les plus importantes, sans aucun doute, est que plus de 200 Pokémon des générations précédentes, dont l’absence a été vivement critiquée par les acteurs du Épée et bouclier Pokémon, sera de retour dans le jeu susmentionné via deux extensions. Ceux-ci font partie du Season Pass, qui est déjà disponible dans l’eShop par 30 dollars / euros.

La première extension, Armor Island arrivera fin juin et vous permettra d’explorer un La nouvelle zone de Galar plein de forêts, de plages et de grottes. Il vous permettra également d’accéder à une aventure dans laquelle vous deviendrez l’apprenti de Mostaz, ancien champion de la région et professeur de Lionel. Sur votre chemin, vous trouverez de nouveaux personnages et créatures en fonction de la version du titre que vous appréciez. Par exemple, si vous possédez Sword, vous rencontrerez Klara, tandis que Shield vous présentera Avery.

Les deux extensions permettront d’explorer de nouvelles régions de Galar

Bien sûr, le contenu ajoutera un nouveau Pokémon légendaire, Kubfu. La société le décrit comme suit: “C’est un Pokémon de type Combat qui s’efforce de devenir plus fort avec un grand dévouement. Au fur et à mesure de votre entraînement, Mostaz vous confiera ce Pokémon. Une fois que vous aurez terminé votre entraînement avec Kubfu , cela peut évoluer vers Urshifu. “

Les neiges de la couronne, comme ils ont nommé la deuxième extension, elle offrira un nouveau scénario d’hiver, mais il faudra attendre l’automne de cette année. Nintendo prétend que le scanner Ce sera le principal pilier de ce contenu, car notre personnage sera choisi comme chef d’équipe dont l’objectif sera d’explorer des régions anciennes pour trouver de nouvelles créatures; vous devez effacer le mystère autour de Calyrex, le légendaire de la région.

De plus, Las Nieves de la Corona introduira un nouveau mode coopératif, qui vous permettra de découvrir, en compagnie de vos amis, les nids de Pokémon déjà apparus lors des raids Dinamax. “Vous pouvez rencontrer et faire des alliés avec toutes sortes de Pokémon légendaires pendant votre aventure. Il semble que de nouvelles créatures légendaires attendent également d’être trouvées quelque part dans cette région”, ajoute la société.

Enfin, Game Freak proposera également contenu entièrement gratuit pour Pokémon Sword and Shield, des objets cosmétiques pour personnaliser le personnage à de nouvelles zones à explorer à Galar. Si vous décidez de ne pas acquérir le Season Pass avec ses deux extensions, vous pouvez également obtenir gratuitement le Pokémon légendaire qui fait ses débuts dans les deux DLC.

