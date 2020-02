Pokémon Sword and Shield reçoit les initiales de Mewtwo et Kanto

Chaque année, le Journée Pokémon pour célébrer la date du lancement des Pokémon rouges et verts au Japon, cette année étant leur 24e anniversaire. C’est pourquoi, en plus d’organiser un événement spécial dans Pokémon GO et d’annoncer le Pokémon de l’année 2020, un autre événement a été lancé dans Pokémon Sword and Shield, mettant en vedette des stars de la région de Kanto.

Pokémon Sword and Shield reçoit un événement … avec de nouveaux raids Pokémon Kanto!

Cet événement, qui a commencé la journée de Pokémon et qui prendra fin le 1er mars 2020, consiste en l’apparition de plusieurs raids dinamax dans le désert de Galar, où nous devrons faire face aux initiales originales (Bulbasaur, Squirtle et Charmander), ainsi que ses premières évolutions (Ivysaur, Wartortle et Charmeleon), sous sa forme dynamax et avec l’aide d’autres formateurs. Donc, les gens qui n’ont pas de tels Pokémon ont l’occasion de les saisir.

D’autre part, et moins fréquemment que les incursions précitées, nous en trouverons d’autres où nous pourrons lutter contre rien de plus et rien de moins que le légendaire Pokémon Mewtwo. Gardez à l’esprit que dans ces raids, Mewtwo est très fortAlors n’hésitez pas à utiliser votre Pokémon le meilleur et le plus efficace! Cependant, gardez à l’esprit que vous n’aurez pas la chance de capturer le Pokémon légendaire, mais pour vous apporter une récompense très intéressante, avec de nombreux bonbons L et XL, ainsi que objets rares comme des plaques d’argent, idéal pour améliorer les états de votre Pokémon de niveau 100. Ensuite, nous quittons le vidéo de l’événement, qui a utilisé le compte japonais pour promouvoir l’événement:

N’oubliez pas que, pour que vous puissiez apparaître les incursions exclusives de l’événement, vous devez saisir l’option Cadeau mystérieux dans le menu et sélectionnez l’option Recevez des nouvelles de la zone sauvage.

Voir aussi

Que pensez-vous de l’événement? Aimeriez-vous bientôt capturer Mewtwo dans Pokémon Sword and Shield?

Source

Connexes