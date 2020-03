Pokémon Sword And Shield Version 1.1.1 est maintenant en ligne

Cela fait longtemps que nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Épée et bouclier Pokémon. En fait, la dernière grande nouvelle à ce sujet a été la révélation du nouveau singe mythique Zarude, et avant cela en janvier, nous avons appris que le Pass Expansion arriverait dans le jeu et le lancement de Accueil Pokémon.

Aujourd’hui, cependant, l’attention de Nintendo est brièvement revenue sur Sword and Shield – avec une nouvelle mise à jour publiée pour le jeu. Malheureusement, ce n’est pas tant que ça. Selon les notes de patch officielles sur la page de support de Nintendo, plusieurs problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de jeu:

Ver. 1.1.1 (publié le 17 mars 2020)

Correction de plusieurs problèmes pour améliorer l’expérience de jeu.

A part ça, c’est tout! La prochaine mise à jour majeure du jeu est la première partie (l’île d’armure) du Pass Expansion. Celui-ci sera publié en juin et The Crown Tundra devrait suivre. Vous pouvez vous diriger vers l’eShop dès maintenant et récupérer le pass pour 26,99 £ / 29,99 $.

Avez-vous remarqué autre chose sur le dernier patch pour Sword and Shield? Laissez un commentaire ci-dessous.

