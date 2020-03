Pokémon Sword & Shield revient en tête de liste des ventes au Japon

Une semaine de plus s’est écoulée et à l’aube de l’année, d’autres titres commencent à arriver. La semaine dernière, il l’a réalisé et grâce à Famitsu (via Gematsu), nous avons pu voir comment les nouvelles livraisons se sont déroulées. Cependant, aucun d’eux n’a réussi à battre Pokémon Sword & Shield, qui reste dans la préférence des joueurs japonais.

Famitsu a publié aujourd’hui la liste des ventes estimées de logiciels au format physique et matériel au cours de la semaine 9 de 2020, qui comprenait du 24 février dernier au 1er mars. Il attire l’attention sur les performances de Pokémon Sword & Shield, qui, malgré ses débuts il y a près de 4 mois, a réussi à occuper la première place, avec 24886 unités vendues.

Bien que la réalisation soit remarquable, il est important de dire qu’il n’y a pas eu de lancement en lice pour la couronne. Nous disons cela parce que le Japon a reçu des titres comme Bubble Bobble 4 Friends, One Punch Man: A Hero Nobody Knows et une autre paire, qui sont connus dans la région, mais aucun n’est apparu dans les 10 premiers endroits, à l’exception de la version Nintendo Switch de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection.

En ce qui concerne les consoles, il n’y a pas eu de changement de position, seulement dans le nombre de systèmes vendus, qui était en général plus élevé.

Nous vous laissons avec la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Épée et bouclier Pokémon – 24886

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (PlayStation 4) – 19 504

Minecraft: édition Nintendo Switch – 12510

Mario Kart 8 Deluxe – 11,958

Super Smash Bros.Ultimate – 11 635

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (Nintendo Switch) – 11 610

Ring Fit Adventure – 8958

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Nintendo Switch) – 8889

Super Mario Party – 7650

Entraînement cérébral du Dr Kawashima – 7644

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 37 784

Nintendo Switch – 15314

PlayStation 4 – 5946

PlayStation 4 Pro – 3637

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 1064

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 67

Xbox One X – 37

Xbox One S – 35

Vous attendiez-vous à ce que les dernières livraisons de Pokémon reprennent leur place au sommet? Pensez-vous que la semaine prochaine, ils continueront dans cette position? Dites-le nous dans les commentaires.

Le premier lieu de vente a beaucoup changé ces dernières semaines. À l’occasion précédente, ce sont les voleurs fantômes qui l’ont réclamé et 1 semaine avant qu’il ait fait le même Hatsune Miku.

Pokémon Sword & Shield est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

