Pokemon TCG: Collector Chest annoncé pour le printemps

Nous nous dirigeons vers la région de Galar avec le coffre de collection de cartes à collectionner Pokemon. Il est disponible ce printemps et est livré avec un certain nombre d’articles clés. Voici ce que contient ce coffre des collectionneurs et il plaira à coup sûr à ceux qui sont investis dans le jeu Pokemon Trading Card.

Comprend trois cartes promotionnelles en aluminium mettant en évidence chacun des premiers partenaires Pokémon de la région de Galar: Grookey, Scorbunny et Sobble. Il est également livré avec cinq boosters Pokémon TCG à ajouter à votre collection et un mini portefeuille pouvant contenir vos cartes préférées. Des éléments supplémentaires comme des feuilles d’autocollants, un bloc-notes Pokémon et une pièce de monnaie représentant le premier trio de partenaires s’ajoutent au plaisir. Pour couronner le tout, tout est emballé dans un boîtier métallique robuste décoré d’images du Pokémon légendaire Zacian et Zamazenta. le Pokémon TCG: Collector Chest (printemps 2020) comprend:

5 boosters Pokémon TCG

3 cartes promotionnelles en aluminium avec Grookey, Scorbunny et Sobble

Une pièce Pokémon cool avec Grookey, Scorbunny et Sobble

4 feuilles d’autocollants colorés

Un mini portefeuille pour stocker vos cartes préférées

Un bloc-notes Pokémon avec Zacian et Zamazenta

Une carte de code pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne

