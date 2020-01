Pokémon TCG: Collector Chest (printemps 2020) arrive dans les magasins le 3 avril

Vous cherchez à étendre votre collection Pokemon TCG dans la toute nouvelle région de Galar? Le pack tout-en-un parfait est maintenant en route pour les étagères des magasins de détail ce printemps!

La Pokemon Company International a révélé la Pokémon TCG: coffre de collection (printemps 2020) pour une sortie le 3 avril 2020. La grande boîte contiendra le contenu suivant pour les collectionneurs et les joueurs avides à mordre:

5 boosters Pokémon TCG

3 cartes promotionnelles en aluminium avec Grookey, Scorbunny et Sobble

Une pièce Pokémon cool avec Grookey, Scorbunny et Sobble

4 feuilles d’autocollants colorés

Un mini portefeuille pour stocker vos cartes préférées

Un bloc-notes Pokémon avec Zacian et Zamazenta

Une carte de code pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne

Nous vous informerons si et quand les précommandes de ce lot seront ouvertes sur toute la ligne. Restez à l’écoute!

