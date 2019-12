Pokémon The Movie: The Power Of Us arrive sur Netflix le jour de l'an

Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Pokémon The Movie: The Power of Us lors de sa sortie l'an dernier, le jour de l'an, vous pourrez vous installer sur le canapé avec des collations et profiter de ce film d'aventure anime avec Ash, Pikachu et ses amis sur Netflix.

Voici l'annonce officielle de The Pokémon Company:

La 21e aventure sur grand écran d'Ash et Pikachu, Pokémon le film: La puissance de nous, sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 1er janvier 2020.

Cette aventure particulière suit le duo emblématique alors qu'ils se rendent à Fula City lors de son festival du vent annuel, qui célèbre le légendaire Pokémon Lugia.

Ici, ils rencontrent une grande variété de personnages, dont un jeune athlète, un menteur compulsif, un chercheur timide, une vieille femme amère et une petite fille avec un grand secret. Une série de menaces met alors en danger le festival et c'est au groupe étrange de sauver la situation. Le mythique Pokémon Zeraora fait également son apparition.

Allez-vous démarrer Netflix pour regarder ce film le jour de l'an? L'avez-vous déjà vu? Dites-nous ci-dessous.

