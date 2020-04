Pokémon: Wings of Twilight – Sous-quatrième épisode. Espagnol

Pokémon: Ailes du crépuscule Il s’agit d’une série de courts épisodes diffusés sur YouTube qui présente la région de Galar et ses habitants d’une manière jamais vue auparavant. Ainsi, bien que son quatrième chapitre soit disponible en japonais depuis la semaine dernière, ce n’est que maintenant que le Version anglaise avec sous-titres espagnols Il a été lancé pour que chaque utilisateur de la plateforme puisse le voir. Voulez-vous savoir qui nous accompagnons dans ce nouvel épisode? Restez à l’écoute pour la prochaine vidéo et les lignes suivantes!

Cathy stars dans le quatrième chapitre de Pokémon: Wings of Twilight, maintenant disponible en anglais avec sous-titres espagnols

Dans le quatrième chapitre de Pokémon: Ailes du crépusculeNous pouvons rejoindre Cathy, la dirigeante de la salle de gym aquatique de Galar. Comme dans les trois autres chapitres précédents, ce nouvel épisode est une autre occasion de voir le monde des créatures de poche dans une perspective plus mature que celle à laquelle nous sommes habitués, donc pour les amateurs de ce type d’animation avec des touches Ceux qui produisent un plus grand développement des personnages peuvent durer un peu plus de 6 minutes.

Voir aussi

De cette façon, une fois que nous avons vu ce quatrième chapitre de Pokémon: Wings of Twilight en japonais, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre jusqu’au mois prochain pour la sortie du cinquième des sept chapitres destinés à cette mini-série.

Source

Connexes