Pokémon: Wings of Twilight – Troisième épisode maintenant disponible

En décembre 2019, il a été annoncé qu’un nouveau projet d’animation basé sur le monde des créatures de poche arriverait sur les chaînes YouTube officielles de la franchise le 15 janvier 2020. Ainsi, Pokémon: Ailes du crépuscule Il montre la vie des habitants de Galar, mais aussi leurs aspirations et les défis auxquels ils doivent faire face au quotidien. Voulez-vous voir le troisième chapitre de cette petite série animée de 7 épisodes? Restez à l’écoute pour la prochaine vidéo et les lignes suivantes!

Nous pouvons déjà voir le troisième chapitre de Pokémon: Wings of Twilight

Le troisième chapitre de Pokémon: Wings of Twilight est maintenant disponible, et contrairement aux deux précédents, le protagoniste n’est plus un humain, mais le camarade Wooloo de Paul, le jeune frère de Lionel, le champion de la Ligue Pokémon de la Région britannique de Galar. Bien sûr, comme les deux épisodes précédents, celui-ci a de nouveau une durée d’environ 6 minutes, qui devient trop rare en raison de tous les facteurs qui font partie de cette série animée.

De cette façon, il est clair pour nous que cette nouvelle animation continue de nous montrer le monde des Pokémon dans une nouvelle perspective qui n’avait guère été explorée auparavant dans aucun des formats dans lesquels les produits ont été lancés, car, bien que ce soit un Monde fantastique dans lequel existent ces créatures fantastiques aux pouvoirs surnaturels, les gens ont aussi leur propre vie et doivent faire face à différents défis. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau projet? Voulez-vous déjà que le quatrième chapitre soit lancé pour continuer à voir à quoi ressemble la vie de tous les habitants de la région britannique de Galar? Nous sommes déjà impatients de le rendre disponible sur YouTube!

