Pokmon annonce les détails de sa prochaine compétition à Berlin avec des milliers d’euros de prix

Le championnat accueillera les joueurs de VGC, TCG et Pokken Tournament DX où ils devront faire face pour accumuler des points de championnat.

La modalité compétitive dePokmon, dont la dernière version de la saga était Pokmon Sword / Pokmon Shield,annonce les dates et les détails du prochain événement qui se tiendra en Europe, un championnat international qui accueille tous les joueurs intéressés à remporter la victoire et à ajouter des points pour participer à la Coupe du Monde VGC et TCG à Londres.

Le tournoi aura lieu du17-19 avril 2020 au centre des congrès Estrel à Berlin, Allemagne,et, à tous les participants, ils seront offertsPoints de championnat(nécessaire pour accéder au championnat du monde qui aura lieu en août) etmilliers d’euros en prixpour toutes les catégories compétitives qui seront développées lors de la rencontre: VGC, TCG et Pokkn Tournament DX.

Le tournoi se déroulera du 17 au 19 avril 2020 à Berlin.Pour les joueurs Pokmon VGC et TCG de la catégorie Mster, l’enregistrement et la remise de la carte d’identité auront lieu le jeudi 16 avrilLes compétitions de la catégorie Mster débuteront le vendredi 17 avril et se termineront le même dimanche.Dans le cas des catégoriesJnior et Snior commenceront le samedi 18 avrilVendredi, ils peuvent retirer leur carte d’identité.

Dans le cas des joueurs des catégories Snior et Mster de Pokkn Tournament DX,la carte d’identité aura lieu vendredi,Et la compétition est samedi et dimanche.

Pendant ce temps, le titre de Game Freak continue de jouir de son succès de la main de la plate-forme externe pour eShop, Android et iOS, Pokmon Home, qui a récemment célébré plus d’un million de téléchargements sur les appareils mobiles.

